El clásico rosarino: Lequi busca ser "titular" y Méndez que el equipo lo "banque"

Serán héroes o villanos. Serán los buenos o los malos de la película. Se abrazarán a la felicidad del triunfo o masticarán la desazón de la derrota. No tendrán término medio, ya que por la locura dramática como se vive el fútbol acá el que “pierde paga”. Eso lo saben mejor que nadie ambos entrenadores, Matías Lequi por el lado de Central y Sebastián Méndez en la vereda de Newell’s. Los dos serán los “padres de las criaturas”, vengan con una sonrisa de oreja a oreja o con el rostro apesadumbrado de la dura derrota. Seguro que es injusto cargarlos de tantas responsabilidades, ya que ninguno de ellos pateará la pelota, aunque lo hayan hecho muy bien en su época de defensores confiables. Hoy deben imponerse desde el pizarrón y torcer el trámite.

El clásico rosarino: Los líderes de las tribus, el comandante Marco y el capitán Ever

Puede haber errores y falencias en los intentos, pero para el DT leproso no se negocian la actitud, el esfuerzo, el compromiso ni el hambre de victoria.

Sabe que su ciclo para poder crecer deberá salir bien parado del derbi, si es posible con el mejor resultado, pero lo que no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia es que sus jugadores claudiquen en el intento, que no den el mil por mil y que bajen la guardia ante la primera adversidad. Eso sería un pecado que Méndez, como entrenador carismático y frontal, no se permitiría de ninguna manera.

Así, ambos DT cargan en sus espaldas con el peso de plantear “el partido perfecto”, que en el clásico no es otra cosa que ganar como sea.