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El campeón después del campeón: Scaloni buscará romper el karma de Menotti y Bilardo

Las selecciones de 1978 y 1986 sufrieron duras derrotas cuando iniciaron la defensa del título. El martes la historia puede cambiar ante Argelia con Scaloni

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

14 de junio 2026 · 12:27hs
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Diego Maradona en el piso. Argentina cayó con Camerún en el estreno en Italia 90. Ahora

Diego Maradona en el piso. Argentina cayó con Camerún en el estreno en Italia 90. Ahora, Scaloni va por un debut triunfal.

Si hay un técnico que se ganó la estima y el respeto de todo el mundo futbolero es Lionel Scaloni y lo hizo por mérito absolutamente propio. Nadie la regaló nada. Empezó casi desde el subsuelo en la dirección técnica y en el primer desafío logró el título máximo, lo que otros entrenadores de elite del país y el mundo no estuvieron ni cerca de obtener.

Pero se viene el debut del martes ante Argelia en Kansas City y allí el DT de Pujato tiene un archivo donde tomar nota, para evitar lo que les pasó a los otros dos técnicos argentinos campeones del mundo: César Luis Menotti y Carlos Bilardo. El karma que significó el debut posterior a la vuelta olímpica.

El equipo del Flaco Menotti ganó el Mundial de Argentina de 1978, con Mario Alberto Kempes como máxima figura, pero en la cita de España 1982, el estreno fue una piedra en el zapato, que tal vez presagió lo que ocurrió después.

Leer más: Kansas City, una ciudad con alerta de pasión de los hinchas argentinos

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Argentina no pudo con Bélgica en el estreno de España 1982.

Argentina no pudo con Bélgica en el estreno de España 1982.

Argentina sucumbió con Bélgica

En el primer partido la albiceleste cayó de manera sorpresiva ante Bélgica, en lo que fue un duro golpe para el campeón del mundo defensor, que además llegaba con un pibe que prometía muchísimo como Diego Armando Maradona.

El once de Menotti en ese bautismo en España fue con Fillol; Olguín, Galván, Passarella, Tarantini; Ardiles, Gallego, Maradona; Bertoni, Ramón Díaz y Kempes. Un equipazo que se dio un porrazo bárbaro a pesar de tener a la columna vertebral de 1978.

En aquel Mundial, luego Argentina quedó fuera de carrera en la segunda fase, al quedar tercera en el Grupo C, tras perder con Italia y Brasil.

Leer más: Selección argentina: el árbitro del debut causa desconfianza en Argelia

Camerún dio el golpe

Ese antecedente de defender el título en el Mundial posterior tuvo un segundo registro negativo. Fue tras la coronación de México 1986, con el equipo que dirigía el Narigón Bilardo y lideraba Maradona dentro y fuera de la cancha.

Argentina venía de dar la vuelta olímpica en el estadio Azteca (hoy también una de las sedes), tras aquellos goles inolvidables de Diego ante los ingleses y la final para el infarto con Alemania. Pero el puntapié inicial en Italia 1990 fue otra vez con decepción.

En el estadio Giuseppe Meazza, de Milán, Argentina empezó perdiendo por 1 a 0 ante el aguerrido Camerún, con gol de cabeza del delantero Omam-Biyik. Fue un impacto inesperado y que complicó muchísimo las chances de avanzar en el torneo.

Aquel partido lo iniciaron Nery Pumpido; Néstor Fabbri, Néstor Lorenzo, Juan Simón, Oscar Ruggeri, Roberto Sensini; José Basualdo, Sergio Batista, Jorge Burruchaga; Diego Maradona y Abel Balbo. Había un gran recambio respecto a la conquista de México en esa alineación. Igual el equipo luego fue creciendo y tras vencer a Brasil con el gol legendario de Caniggia y eliminar al local Italia por penales llegó a la final con Alemania para ser subcampeón.

Estos son los dos únicos antecedentes en los que Argentina estrenó el título en los Mundiales y no fueron buenos. Esta vez el rival será Argelia en Kansas City, este martes desde las 22, buscado romper este maleficio y comenzar de manera triunfal un nuevo camino.

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Lionel Scaloni va por un debut triunfal en la defensa del título.

Lionel Scaloni va por un debut triunfal en la defensa del título.

Scaloni hace camino al andar

Tras la conquista de Qatar en 2022 y la tercera estrella para la selección, Scaloni además buscará ser el primer DT argentino en lograr un bicampeonato del mundo. Ya está sentado en la mesa selecta de los entrenadores albicelestes junto a Menotti y Bilardo. Con el plus, de que el DT de Pujato llega con el cetro por duplicado de la Copa América.

Por su parte, Scaloni también conoce de malas sensaciones en un primer partido del Mundial, ya que Arabia Saudita fue el verdugo impensado en el estreno anterior y luego la historia fue una película maravillosa.

Así, con este escenario de que el partido de apertura le cuesta a Argentina en la defensa del título saldrá a jugar la selección ante Argelia, pero sabiendo que este equipo corrió muchos límites y buscará seguir pateando para adelante la pelota del éxito y la gloria.

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