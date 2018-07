El 7 siente "menos presión"

"En la Eurocopa había un poco más de presión, porque como era en Francia nos dábamos cuenta de qué hacíamos y de la repercusión que tenía", confió Antoine Griezmann, quien fue el goleador de esa competencia con 6 gritos y mejor jugador, aunque perdieron la final 1-0 con Portugal. "Ante Bélgica es un partido de los que me gustan, o ganas o estás afuera, ahí es donde se ve el nivel de los jugadores. Yo estoy mejor, con confianza, y termino mejor los partidos, me recupero más rápido. No estoy cansado", añadió.