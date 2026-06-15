Duró poco: el director técnico de Túnez fue despedido tras perder por goleada en el debut

Sabri Lamouchi fue apartado de la selección de Túnez, que deberá sumar ante Japón y Países Bajos para continuar con chances de permanecer en la competición

La selección de Túnez protagonizó uno de los primeros hechos curiosos en el Mundial 2026. Su director técnico, Sabri Lamouchi, fue despedido tras la dura derrota por 5 a 1 ante Suecia en el debut en la competición.

El partido se disputó este domingo a las 23, horario de Argentina, y la selección sueca mostró su superioridad con un sólido 5 a 1 ante Túnez . El seleccionado africano no encontró su rumbo en lo que fue el quinto partido de Lamouchi como técnico del equipo.

Los goles de Yasin Ayari en dos ocasiones, Alexander Isak, Victor Gyokeres y Mattias Svanberg marcaron la amplia diferencia ante Túnez, que apenas pudo descontar con un gol Omar Rekik antes del entretiempo.

Director técnico despedido

La dura derrota de Túnez en su debuto llevó a la federación del fútbol tunecino a tomar una decisión drástica. Sabri Lamouchi fue despedido tras un breve paso al mando de la selección con números negativos: un triunfo, un empate y tres derrotas.

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De esa manera Lamouchi se convirtió en el primer entrenador en ser despedido durante el Mundial 2026. Ahora el pronóstico para Túnez es complicado, con dos rivales duros por delante: primero Japón y luego Países Bajos, que en su partido empataron en un parejo 2 a 2.

El grupo, con los resultados de este domingo, quedó liderado por Suecia. Por su parte Túnez, mientras se resuelve quién quedará al mando de la selección, ya piensa en sumar como única condición para continuar con chances de clasificar a la ronda siguiente.