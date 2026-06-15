Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones La selección argentina hará su debut en la Copa del Mundo ante el conjunto africano en Kansas City. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 15 de junio 2026 · 08:12hs

Argentina enfrentará a Argelia en su debut en el Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a Argelia en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y los Fennecs de este martes por la noche.

A qué hora juegan Argentina vs. Argelia El partido correspondiente al grupo J de la Copa del Mundo entre Argentina y Argelia se jugará este martes 16 de junio, desde las 22 (horario en Argentina), en el Kansas City Stadium, en Misuri, con el arbitraje principal del polaco Szymon Marciniak, mientras que su compatriota Tomasz Kwiatkowski estará en el VAR. En tanto, los asistentes serán Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewiczs (misma nacionalidad). El estadounidense Ismail Elfath completa el plantel como cuarto árbitro.

Dónde ver Argentina vs. Argelia La transmisión del encuentro entre Argentina y Argelia será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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Posibles formaciones de Argentina y Argelia Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic. Los próximos partidos de la selección argentina Argentina vs. Austria el lunes 22/06 a las 14.

Argentina vs. Jordania el sábado 27/06 a las 23. Fase de grupos del Mundial 2026 Embed