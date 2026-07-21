Piden declarar Monumento Natural a un animal que tiene menos de 2.500 ejemplares en Argentina

Es una especie emblemática de los pastizales y se encuentra en peligro de extinción tras décadas de pérdida y transformación de su hábitat natural

El venado de las pampas tiene menos de 2.500 ejemplares en Argentina y es uno de los mamíferos más amenazados en la actualidad.

Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación propone declarar Monumento Natural Nacional al venado de las pampas , especie emblemática de los pastizales y uno de los animales más amenazados de Argentina , para fortalecer las acciones destinadas a garantizar su conservación.

La iniciativa fue impulsada a partir de recomendaciones técnicas brindadas por especialistas de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que desde hace décadas trabaja por la conservación de dicha especie y su hábitat.

Se trata de uno de los mamíferos más amenazados de la Argentina . Actualmente, la especie está categorizada como "En Peligro" y ocupa solo una pequeña porción de su distribución histórica tras décadas de pérdida y transformación de los pastizales naturales, fragmentación del hábitat, caza furtiva e introducción de especies exóticas, entre otras razones.

La población actual en el país es inferior a 2.500 individuos maduros y se encuentra distribuida en apenas cuatro subpoblaciones aisladas. El 80% de los venados está fuera de áreas protegidas y se estima que, si se mantienen las presiones actuales, la cantidad de ejemplares se podría reducir un 50% en las próximas tres generaciones.

Propuesta en el Congreso

La propuesta legislativa fue presentada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) que retoma, además, una recomendación incluida en el Plan Nacional para la Conservación del Venado de las Pampas, que indica que la declaración como Monumento Natural Nacional es una herramienta clave para fortalecer la protección de la especie.

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Los pastizales, según explican los especialistas, son ecosistemas fundamentales para la biodiversidad y el bienestar de las personas. Albergan una enorme diversidad de especies, almacenan carbono, contribuyen a la regulación hídrica y sostienen actividades productivas de gran importancia para el país.

La presentación del proyecto de ley coincide con la conmemoración del Año Internacional de los Pastizales 2026, una iniciativa promovida por las Naciones Unidas para impulsar la visibilidad de estos ecosistemas y de su contribución a la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático.