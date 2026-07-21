El emotivo posteo del Dibu Martínez que encendió las alarmas sobre su futuro

El arquero de la selección argentina publicó un conmovedor mensaje tras la derrota en la final ante España y dejó abierta la posibilidad de cerrar su ciclo

Emiliano “ Dibu” Martínez puso en duda su continuidad en la selección argentina después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. El arquero compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, lamentó la caída y dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado.

"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez más" , escribió Martínez en su cuenta de Instagram. El futbolista del Aston Villa regresó este lunes por la noche al país junto con parte del plantel argentino y recibió el apoyo de miles de hinchas durante el recorrido entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el predio de la AFA.

Sin embargo, el mensaje del arquero incluyó una reflexión que generó preocupación entre los hinchas de la Albiceleste: "La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado ".

Martínez también pidió disculpas por el resultado de la final: "Lo siento mucho. Realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".

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El arquero del Aston Villa acompañó su mensaje con varias imágenes de distintos momentos durante la Copa del Mundo, entre las que se destacan una foto suya besando la medalla de subcampeón, otra de su lugar en el vestuario y un retrato junto con sus compañeros Juan Musso y Gerónimo Rulli, además del entrenador de arqueros de la selección argentina, Martín Tocalli.

Por último, también escogió una foto de todo el plantel observando a los hinchas argentinos y otra llorando en el banco de suplentes tras la final.

Dibu Martínez, protagonista de la final del Mundial 2026

Martínez llegó al Mundial con una fractura en el dedo anular de la mano derecha, lesión que sufrió días antes del comienzo del torneo durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League con el Aston Villa.

A lo largo de la Copa del Mundo, el arquero de 33 años recibió ocho goles. Su mejor actuación fue en el partido contra España, donde Dibu sostuvo el arco en cero durante 106 minutos con varias intervenciones claves. Sin embargo, nada pudo hacer frente a la gran jugada colectiva de los europeos que culminó con la anotación de Ferrán Torres.

Ahora, el arquero deberá definir su futuro con la selección argentina. Su mensaje abrió una incógnita sobre la continuidad de uno de los grandes referentes del ciclo Scaloni que llevó a conquistar cuatro títulos en los últimos años.