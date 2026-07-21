Vinícius reapareció con un sorprendente cambio facial: así quedó tras un retoque estético

El delantero del Real Madrid aprovechó sus vacaciones para someterse a una "armonización facial" en Goiânia bajo un estricto operativo de seguridad

Vinícius Júnior aprovechó sus vacaciones para realizarse un tratamiento estético en Brasil . El delantero del Real Madrid pasó por una clínica de Goiânia para someterse a una armonización facial, según informaron distintos medios brasileños.

El futbolista habría elegido un procedimiento destinado a definir el contorno del mentón y la mandíbula. La intervención no quirúrgica busca mejorar la proporción de los rasgos faciales mediante la aplicación de rellenos.

La visita del delantero a la clínica generó un operativo especial para evitar que se filtraran imágenes o detalles sobre el tratamiento. El centro médico suspendió su actividad habitual durante la jornada y aplicó estrictas medidas de confidencialidad .

El procedimiento estuvo a cargo del dermatólogo Alessandro Alarcão, un especialista conocido por atender a figuras públicas. El profesional viajó especialmente desde Miami hasta Brasil para realizar el tratamiento al delantero carioca.

La armonización facial apunta a modificar sutilmente la apariencia del rostro sin recurrir a una cirugía. En el caso de Vinícius, el tratamiento habría buscado marcar el contorno del mentón, la mandíbula y el cuello para generar una mayor definición facial.

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Las imágenes que generaron repercusión en las redes sociales

Vinícius Jr. no compartió públicamente fotografías para mostrar el resultado del tratamiento. Sin embargo, personas de su entorno difundieron imágenes y videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

A partir de esas publicaciones, varios usuarios señalaron cambios en la definición de la mandíbula y el perfil del futbolista. La repercusión creció debido al contraste entre su apariencia actual y la imagen que mostró durante sus últimas apariciones con la selección de Brasil.

La armonización facial no fue la única modificación en la imagen del futbolista durante su descanso. Vinícius también estrenó un nuevo estilo de barba conocido como "Scarfade".

Entre el cambio de barba y el tratamiento estético, el delantero del Real Madrid renovó su apariencia durante el receso antes de retomar la actividad profesional con el Real Madrid.