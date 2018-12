Dos correntinos correrán 23 triatlones olímpicos en 23 días

Cuando un correntino habla de la República de Corrientes lo hace para remarcar que esa parte del país es distinta al resto. De hecho ellos siempre se distinguieron por el orgullo de su tierra, por la garra, la pasión y por una locura bien entendida. Por eso no es de extrañar que sean dos hijos de esa tierra los protagonistas de una prueba atlética que no tiene precedentes en nuestro país. Maximiliano Kugler y Roberto Gómez Coll van por lo que ellos denominaron "Desafío 23", que consiste en recorrer 23 provincias argentinas, en 23 días consecutivos realizando 23 triatlones, prueba olímpica que consiste en 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie.

El Desafío 23 comenzará el 8 de diciembre, en Posadas, Misiones, y culminará el 30 del mismo mes, en la costanera de Corrientes, su ciudad natal. En Santa Fe correrán en la capital provincial el 27 de diciembre (ver aparte "Argentina, de norte a sur").

Este tipo de desafío ya se realizó en otros lugares. Hace unos años, la triatleta Pro Delfina Carvallo lo hizo en Chile y corrió 16 triatlones sprint (que es una distancia menor que la olímpica que van a llevar adelante los correntinos) en las 16 regiones que tiene el país trasandino. "A Maxi se le ocurrió replicarlo acá y sabiendo como soy yo me cuenta la idea y me sumé rápido al desafío", destacó Roberto Gómez Coll quien agregó que "desde ese momento comenzó un raid para ponernos rápidamente en línea para poder hacerlo. Nuestro país es tan grande que eso, de por sí, es otro desafío que va de la mano. La idea es hacer un triatlón olímpico por día y por provincia", explicó.

Sobran los motivos

Este tipo de desafíos no surge de la noche a la mañana y tiene que ver en muchos casos con la historia personal de los protagonistas. "Esto arrancó como un desafío personal, de lograr una prueba deportiva que nunca se hizo en Argentina, una de largo aliento. Pero cuando nos sentamos a pensarla un poco más, no queríamos que quedara solamente en un logro deportivo y nada más y es por eso que queremos llevar un mensaje, aunque en realidad son varios", explicó Gómez Coll. La idea es recorrer el país llevando un mensaje inspirador para cada persona que necesite creer que es posible cumplir un sueño, pero cada uno de los triatletas va a correr por un motivo distinto, ya que entendieron que debían dedicar semejante esfuerzo a causas más grandes y nobles. Así lo explicó Gómez Coll: "Maxi tuvo cáncer de vejiga hace algunos años, pero pasó ese mal momento y gracias a Dios está bien y hoy puede hacer una vida normal. El sabe perfectamente lo que es la lucha y por eso va a correr con el hastag #CorriendoAlCáncer. De esa manera, intentará llevar un mensaje de aliento a todos aquellos que pasaron o están pasando por una situación similar diciéndoles «vamos que se puede, no bajen los brazos que se puede, no se rindan»".

"En mi caso, estoy trabajando ad honórem con el Banco General de Sangre de Corrientes en la difusión y concientización de la importancia de donar sangre y médula ósea, por eso voy a correr con el hastag #DonandoSalvamosVidas, comunicando la importancia que tiene este tema: todos podemos ser donantes voluntarios... no cuesta nada, tiene un valor enorme y realmente salva vidas".

Una movida

A lo largo de los meses de preparación, los correntinos recibieron muchas muestras de apoyo, pero hubo una que fue muy particular. Según contó Gómez Coll, "en nuestra página de Instagram (@triatlondesafio23) recibimos un mensaje privado de Delfina Alvarez, que hasta ese momento no sabíamos quién era. Se había enterado por una nota en Espn de lo que íbamos a hacer, le encantó la idea y se puso a disposición. Nosotros como deportistas amateurs le agradecimos su apoyo y luego, cuando investigamos quién era Delfina, nos enteramos de que es la campeona argentina de triatlón e integrante del seleccionado argentino, una profesional, una atleta de elite. Ella nos adelantó que no podrá estar en todas las fechas, pero se sumó a nuestro equipo".

También en su página de Facebook (Triatlondesafio23) le llovieron augurios y preguntas de la gente, que los consultaba si los podían acompañar a correr algunos kilometros cuando los visiten en sus provincias, fiel al estilo de la película "Forrest Gump". La respuesta tampoco se hacía esperar. "Esto es libre. No le podemos brindar logística como hidratación y todas esas cosas, pero si alguno quiere puede hacerlo. Normalmente vamos a estar corriendo en lugares públicos y vamos a invitar a quienes nos acompañen a que corran por una causa, como lo hacemos nosotros", concluyó.