Día clave para la llegada de Bauza para dirigir a Central

Hoy no será un día más para la vida de Central . Algo importante está por pasar en relación con la contratación del nuevo entrenador. Será clave si Edgardo Bauza contesta que sí y será un verdadero contratiempo si la respuesta del DT es negativa. De todas formas el mapa de acción está planteado para que el Patón se transforme en el nuevo conductor canalla. De otra forma no se podría analizar el viaje que realizaron ayer varios dirigentes hacia Quito para juntarse con el entrenador. En ese cónclave se hablará de muchos temas, pero los más trascendentes seguramente son los que tienen que ver con el proyecto futbolístico, sobre lo que piensan los directivos y la idea que tiene Bauza. Acercando las posturas en ese terreno, el económico, que también es importante, llevaría mucho menos tiempo. Sería un contrato por dos años.

Ayer pasado el mediodía partieron desde Rosario hacia Buenos Aires tres directivos (los vicepresidentes Luciano Cefaratti y Ricardo Carloni y el protesorero Juan Cruz Rodríguez) más el mánager Mauro Cetto y por la noche tomaron el vuelo hacia Quito. Allí los espera Bauza hoy para empezar a darle forma a una negociación que, se estima, llegará a buen puerto.

Si el tema no estuviese lo suficientemente avanzado nadie de Central hubiera viajado hasta Ecuador. Pero de parte del Patón hubo algunas señales importantes en los últimos días. El sólo hecho de hacer viajar a los dirigentes a Quito es una clara muestra. Las primeras señales positivas fueron sus declaraciones, cuando en una entrevista con Ovación desde Dubai dijo "Central es mi casa y tira más que nadie". A partir de ese momento (Central estaba en Brasil por disputar el partido revancha contra San Pablo) el camino pareció mucho más allanado.

No hubo nadie del club que se haya expresado sobre el tema. Sólo hubo declaraciones de ocasión sobre el deseo que tienen los dirigentes de llegar a un acuerdo con Bauza, a quien consideran el técnico indicado para tomar las riendas en un momento complicado desde lo futbolístico. No obstante, en estos últimos días hubo un diálogo fluido entre el Patón y Cetto, a quien dirigió cuando estuvo en San Lorenzo. Es más, trascendió que hasta apareció al menos el nombre de un posible refuerzo: Julio Buffarini (hoy en Boca).

Por supuesto que el proyecto futbolístico del que hablarán incluye muchos puntos. Uno de los más trascendentales es el que tiene que ver con el armado del futuro plantel. Después de eso habrá toda otra historia sobre la que charlar, más relacionada con el alcance que tendría el Patón dentro de la estructura futbolística. Es que está la posibilidad de que sólo maneje el primer equipo, pero también que sus decisiones incluyan a la reserva e incluso hasta la cuarta de división. Quienes están monitoreando la situación desde cerca dan cuenta de que esta última posibilidad es la más concreta. Es más, no son pocos los que hablan de una reestructuración que se podría dar no sólo en el fútbol profesional sino en divisiones inferiores, aunque esto es algo en lo que se iría trabajando de manera paulatina, al menos hasta fin de año. De hecho en estos últimos días gente muy cercana a Bauza se encargó de hacer un relevamiento importante de lo que es la realidad canalla, no tanto en relación a la primera, de lo que el Patón tiene suficientes datos, sino de la estructura de las divisiones menores.

El Patón también preguntó cuál es la situación de Néstor Ortigoza (otro de los que dirigió en el equipo con el que fue campeón de la Copa Libertadores en San Lorenzo). De no mediar imprevistos, el Gordo sería uno de los integrantes de la columna vertebral en el equipo que tiene en mente. Y de confirmarse su retorno a Arroyito, otro de los temas en los que seguramente tomará cartas en el asunto Bauza sería al continuidad de Marco Ruben, quien el lunes después del empate ante Estudiantes se refirió al ex técnico canalla (ver aparte).

El fútbol ya dio demasiados ejemplos sobre contrataciones que parecían seguras y que finalmente no se dieron. El de Bauza podría ser uno de esos casos, pero el viaje de los dirigentes a Quito no es un dato menor. Por eso hoy, si todo sale de acuerdo a lo que se piensa, el Patón podría transformarse en el nuevo entrenador canalla.