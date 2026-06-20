Viajar a las Islas Malvinas: vuelos, requisitos y precios para turistas argentinos

Aunque permanecen bajo administración británica, los argentinos pueden visitar las islas como turistas. Documentación requerida, costos y lugares para conocer

Las Islas Malvinas ocupan un lugar especial en la memoria colectiva de los argentinos. Más allá de su relevancia histórica y política, el archipiélago también recibe visitantes atraídos por sus paisajes, su fauna y los sitios vinculados a la Guerra de 1982 .

Ubicadas en el Atlántico Sur sobre la plataforma continental argentina, las islas están formadas por dos grandes territorios principales y cerca de 200 islotes menores . Cada año llegan viajeros interesados tanto en la observación de la naturaleza como en el recorrido de escenarios que forman parte de la historia reciente del país.

Actualmente existe una única conexión aérea comercial regular para acceder al archipiélago desde Sudamérica. Se trata del vuelo semanal operado por Latam entre Punta Arenas , en Chile, y el aeropuerto de Mount Pleasant .

Además, una vez al mes ese servicio realiza una escala en Río Gallegos , provincia de Santa Cruz , lo que facilita el acceso para los viajeros argentinos.

Los precios varían según la fecha de viaje, la anticipación de la compra y la disponibilidad. Como referencia, un pasaje ida y vuelta entre Punta Arenas y las Islas Malvinas ronda los $500.000.

Antes de hacer las valijas

Los ciudadanos argentinos no requieren visa para ingresar como turistas. Sin embargo, deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por las autoridades locales.

Uno de los puntos más importantes es contar con un seguro de viaje que incluya cobertura médica y evacuación sanitaria. La exigencia contempla una cobertura mínima de dos millones de dólares para eventuales emergencias médicas y traslados.

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El costo de estas pólizas suele oscilar entre 15 y 50 dólares por semana para estadías cortas, aunque puede aumentar en función de la duración del viaje y las prestaciones contratadas.

También es habitual que se solicite acreditar reservas de alojamiento, fondos suficientes para la estadía y detalles del itinerario previsto dentro del archipiélago.

Cuánto cuesta alojarse

La mayor parte de la oferta hotelera se concentra en Puerto Argentino, denominado Stanley por las autoridades británicas. Se trata de establecimientos de capacidad limitada, por lo que suele recomendarse reservar con anticipación.

Las tarifas parten aproximadamente de 150 dólares por noche, aunque pueden variar según la categoría del alojamiento y la temporada elegida.

La mejor época para viajar

Las condiciones climáticas más favorables suelen registrarse entre octubre y abril. Durante esos meses los días son más largos y las temperaturas resultan más agradables para recorrer las islas y realizar excursiones al aire libre.

Febrero es considerado uno de los períodos más recomendables para la visita, aunque el viento sigue siendo una característica permanente del clima local.

Qué lugares recorrer

Puerto Argentino constituye el principal centro urbano y la puerta de entrada para la mayoría de los visitantes. Allí se concentran servicios, alojamientos y buena parte de la actividad turística.

Otro de los sitios más visitados es el Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de soldados argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas.

A ello se suman las colonias de pingüinos, elefantes marinos y numerosas especies de aves que convierten al archipiélago en uno de los grandes destinos de observación de fauna del Atlántico Sur.