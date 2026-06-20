Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

En el moderno estadio de Dallas, este lunes, a las 14, Argentina jugará ante Austria, por la segunda fecha del grupo J

El majestuoso estadio de Dallas, donde Argentina se enfrentará a Austria, este lunes a las 14.

Un plato volador majestuoso se posó en la ciudad de Dallas. En este escenario de ensueño, salido de una película de ciencia ficción jugará la selección argentina y el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, este lunes, a las 14, ante Austria , por la segunda fecha del grupo J en el Mundial . El estadio impacta por sus curvas exteriores, su perfil futurista y porque parece más una nave espacial alienígena que una cancha donde se jugará un partido de fútbol. Así se siente al mirarlo de frente.

A esta altura Dallas está esperando con entusiasmo la llegada masiva de los hinchas argentinos que coparán la ciudad. Porque además el próximo sábado 27 de junio será el cotejo ante Jordania en esta misma cosmopolita urbe norteamericana. En total aquí se jugarán nueve partidos de la Copa Mundial, entre ellos cinco de la fase de grupos y otros de eliminación directa.

Un dato triste e inolvidable para los argentinos es que la ciudad fue sede de seis partidos en el Cotton Bowl durante la Copa Mundial de la FIFA de 1994. Argentina enfrentó a Bulgaria y Diego Maradona en la previa de ese cruce aquí recibió la pésima noticia de que “le cortaron las piernas”, tras el doping positivo ante Nigeria, en el cotejo que se había jugado en Boston. Una noticia que un su momento convulsionó a Argentina y al mundo. Fue la última vez de Diego en mundiales.

Se viene un banderazo

En Dallas los hinchas argentinos ya preparan un banderazo para el 21 de junio en el Parque Klyde Warren, como ya los hicieron con una caravana tremenda en Kansas City, sede del primer partido, donde la albiceleste superó 3 a 0 a Argelia, con una tripleta de Messi.

Un dato curioso del estadio de Dallas es que con el techo cerrado tiene suficiente espacio para que entre toda la Estatua de la Libertad.

El mega estadio, ubicado exactamente en Arlington, Texas, tiene capacidad para 70.649 personas y fue inaugurado en 2009. Es un asombroso ejemplo de arquitectura, que ofrece una experiencia única para los hinchas por las pantallas gigantes de video que ofrece en su interior.

Desde su inauguración en 2009, el estadio ha sido el hogar de los Dallas Cowboys, varias veces ganadores de la Super Bowl, cada vez con más seguidores en la Argentina.

Ahora será el turno de albergar a Lionel Messi y compañía y ya comenzaron a arribar los hinchas de todas las nacionalidades, entre ellos, y aunque suene raro muchos mexicanos, que aprovechando la cercanía quieren cumplir el sueño de ver a la leyenda Lionel Messi, sin importarles la rivalidad que hubo en los últimos años con la selección argentina.

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Una urbe cosmopolita

Al caminar por Dallas se descubre una ciudad cosmopolita con muchas raíces latinas y todos quieren ver al diez de camiseta celeste y blanca, por lo que no es fácil conseguir una entrada. Por ahora el estadio está blindado a los curiosos y los organizadores ajustan los últimos detalles para que todo está a la altura de uno de los partidos más importantes que se jugará en la ciudad, esto debido a la sola presencia de Lionel Messi en su sexto Mundial.

Dallas es calurosa y para el mediodía del lunes hay una temperatura que rondará los 34 grados, con probables lluvias, aunque el estadio cuando cierra su techo se mantiene con una temperatura controlada de aproximadamente 20 grados, ofreciendo un alivio total frente al calor extremo de Texas.

Argentina buscará aquí su segundo éxito en fila en el Mundial y tratará de avanzar ya a los 16 avos de final, aún con un partido por jugar ante Jordania.

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Primero entrena en Kansas

Por ahora la Scaloneta entrena en su campamento de Kansas City y recién el domingo llegará vía aérea a Dallas, para que brinde una rueda de prensa el entrenador Lionel Scaloni y tal vez de pistas del equipo para enfrentar a Austria.

En tierra de vaqueros y cowboys, la selección tendrá otra cita en el camino para agigantar lo ya logrado. En el sur de Estados Unidos, con música country resonando en bares, taxis y autos particulares, Argentina intentará que suene bien fuerte un hit de rock nacional.