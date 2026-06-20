Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por la 12ª fecha del Top 14 de la Urba, el primer equipo de Atlético del Rosario se presenta en Estancias del Pilar ante un rival también necesitado de ganar

Hacer pie afuera. Atlético del Rosario tiene una deuda pendiente: le cuesta ganar los partidos en condición de visitante.

Mientras el Torneo Regional del Litoral de rugby se toma un descanso por el día de la Bandera, el torneo de la Urba continúa con su programación. Este sábado se disputará la 12 fecha del Top 14 Copa Macro, jornada en la que Atlético del Rosario (10º, 20 puntos) visitará a Champagnat (14º, 12 puntos) con el arbitraje de Gonzalo de Achával.

Champa y Plaza, dos de los tres clubes que ascendieron de Primera “A” el año pasado (junto a Los Matreros) vuelven a encontrarse.

En la presente campaña, el equipo rosarino alterna buenas y malas actuaciones, después del gran triunfo ante el SIC en el Pasaje Gould, no pudo sostener su buen rendimiento, perdió dos partidos seguidos primero con Newman y luego ante Alumni y necesita ganar de visitante. Por el lado de Champagnat, en tanto, el equipo de Estancias del Pilar viene en caída libre. Suma siete derrotas consecutivas y ocupa el último lugar en la tabla de posiciones.

Para Atlético el escenario donde se presentará tiene un halo negativo: de hecho sus últimas cuatro actuaciones en ese reducto terminaron en derrota. La última vez que ganó fue en 2000 y lo hizo por apenas un punto (38-37). En contrapartida, Champagnat lleva seis triunfos consecutivos como local ante Atlético, el último en la temporada pasada, por 23 a 20.

Atlético del Rosario y Champa: los equipos

De no mediar cambios, Atlético del Rosario formará con Felipe Rubio, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Pedro De Haro, Tomás Malanos y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.

El local lo hará con Alberto Natan Adissi, Fernando Joaquín Rodríguez Pascarella y Tomás Yanzon; Tobías Rivas Orozco y Santiago Escuti; Matías Jesús Alonso Boto, Tomás Alonso Boto y Nicolás Rojo; Pedro Del Piano y Santos Panelo; Tomás Baca Castex, Bautista Rodríguez Navarro, Tomás Cotter Daireaux y Bautista Rodríguez; Joaquín Núñez.

El resto del Top 14

En los restantes partidos, uno de los encuentros destacados será Newman v. CASI, mientras que Hindú, el puntero, enfrentará a Regatas de Bella Vista. Además SIC recibirá a CUBA y jugarán Alumni v. Los Tilos, Belgrano v. Buenos Aires y La Plata v. Los Matreros.