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Turismo en alza: casi 80 mil visitantes eligieron Santa Fe durante el feriado

El movimiento turístico generó un impacto económico superior a los $11.100 millones. Rosario, Santa Fe y Rafaela concentraron la mayor parte de la actividad

20 de junio 2026 · 09:39hs
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Humedales Jaaukanigás al noroeste de Santa Fe en el departamento de General Obligado.

Foto: Turismo provincial.

Humedales Jaaukanigás al noroeste de Santa Fe en el departamento de General Obligado.

Santa Fe cerró el fin de semana largo del 13 al 15 de junio con un balance turístico positivo. Según datos de la Secretaría de Turismo provincial, el movimiento económico generado por la actividad alcanzó los $11.154 millones, con un gasto promedio diario por visitante de $156.799.

Durante los tres días se contabilizaron 77.553 visitantes en distintos destinos santafesinos. Del total, 22.241 fueron turistas que permanecieron un promedio de dos noches, mientras que 55.312 correspondieron a excursionistas que realizaron visitas de un día desde distintos puntos de la provincia y de jurisdicciones vecinas.

Los resultados se produjeron en un contexto nacional en el que, de acuerdo con cifras de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes movilizó a casi un millón de turistas y generó un impacto económico estimado en $217.000 millones en todo el país.

Rosario, Santa Fe y Rafaela, los polos de atracción

Rosario concentró una parte importante del movimiento turístico gracias a una agenda que combinó deporte, música, tecnología y actividades al aire libre. Entre las propuestas más convocantes figuraron las competencias de Turismo Pista en el autódromo, los recitales de Cuti y Roberto Carabajal y Los Auténticos Decadentes, además de eventos como Biomercado, la Fantasy Anniversary y actividades desarrolladas en La Fluvial y el Hipódromo.

En la ciudad de Santa Fe, más de 20.000 personas participaron del denominado “Último Baile del Pulga” en el estadio de Colón. La agenda también incluyó espectáculos musicales y actividades vinculadas a la conmemoración del Brigadier Estanislao López.

La provincia se prepara para la Semana de la Bandera en Rosario, que incluirá la inauguración de obras en el Monumento Nacional a la Bandera.

La provincia se prepara para la Semana de la Bandera en Rosario, que incluirá la inauguración de obras en el Monumento Nacional a la Bandera.

Rafaela reunió a más de 15.000 asistentes con la propuesta “Rafaela se Acelera”, organizada como antesala del regreso del Turismo Carretera al tradicional óvalo de la ciudad.

En tanto, Reconquista, Venado Tuerto y diversas localidades del centro-norte provincial sumaron visitantes a través de fiestas populares, ferias gastronómicas, encuentros culturales y actividades recreativas.

>> Leer más: Qué tiene Zenón Pereyra para competir entre los mejores pueblos turísticos del mundo

Entre los eventos destacados también sobresalieron la 50ª Fiesta Provincial de la Yerra, en Cayastá; la Feria de Artesanos de San Justo, que convocó a más de 6.000 personas; y el Foro Nacional de Humedales realizado en Villa Ocampo.

Comienza la Semana de la Bandera

Tras este movimiento turístico, la provincia se prepara para uno de los períodos más importantes de su calendario anual.

Entre el 17 y el 20 de junio Rosario será sede de las actividades centrales de la Semana de la Bandera, que incluirán la inauguración de las obras de restauración integral del Monumento Nacional a la Bandera, las tradicionales promesas de lealtad de alumnos de todo el país y el acto central del Día de la Bandera con desfile, espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas.

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