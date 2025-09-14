Alejo Veliz se lesionó de entrada y aguantó bastante, pero debió ser reemplazado

Apenas iniciado el partido, Alejo Veliz se lesionó el hombro y aunque volvió a la cancha no soportó el dolor y salió. Preocupa en el cuerpo técnico de Central

El gesto de dolor de Alejo Veliz, cuando se lesionó el hombro apenas comenzado Central ante Boca.

La mala noticia para el cuerpo técnico de Central fue la lesión de Alejo Veliz , apenas iniciado el encuentro ante Boca . Aunque luego aguantó hasta casi el final del primer tiempo, el potente 9 canalla debió salir antes de irse a los vestuarios. Preocupación por el hombro derecho.

Apenas iniciado el cotejo, llegó un lateral de Coronel en campo propio para Central y el lateral derecho lo buscó largo a Veliz, que forcejeaba con Ayrton Costa. Pareció que el zaguero de Boca lo dio vuelta, cayó al piso apoyando todo el cuerpo sobre el brazo derecho y se le cayó encima.

Veliz enseguida se retorció de dolor, debió entrar el cuerpo médico y estuvo bastante tendido en el campo de juego, hasta que lo atendieron afuera. Enzo Copetti empezó a calentar pero después de algunos minutos de intervención volvió a la cancha.

Alejo Veliz volvió a entrar pero debió salir

A partir de ahí su incidencia fue escasa, se cuidó de no chocar y, a los 41', luego de una magnífica tapada de Jorge Broun a Miguel Merentiel, Holan lo cambió por Copetti.

Seguramente ahora vendrán los estudios para determinar el grado de una lesión que sin dudas dejó a todos preocupados en el Gigante.