Di María y el final de una historia que tuvo un guión monumental

Valía la pena el partido de la selección argentina por ser el primero después de la consagración en la Copa América de Estados Unidos, pero no había mejor excusa para centrar la atención en lo que ocurriría en el Monumental que el merecidísimo reconocimiento para Ángel Di María. Esta vez sí fue el último capítulo de Fideo con la albiceleste, por más que no se haya calzado los cortos. Si hasta el él mismo, cuando el Vasco Goycochea le cedió el micrófono dijo: “Estoy esperando que empiece el partido porque para eso también vine, ahora me voy para arriba porque ya soy un hincha más”. Sí señores, la vida de Angelito ya no es la misma en el escenario de la selección. Ya no habrá corridas, desbordes, gambetas, asistencias, goles. Lo que habrá será un análisis con más pasión que razón sobre esta Argentina de la que se alejó siendo campeón y que deberá arreglársela ya sin Fideo.