Copa Davis: Argentina ya está en Busan para enfrentar a Corea del Sur

Viaje interminable y primer entrenamiento en Seúl con el novel equipo de Copa Davis de Argentina, que el fin de semana enfrenta a Corea del Sur

Luego de un interminable viaje de más de un día y medio, con escalas en San Pablo, Addis Ababa y Seúl, el grueso de la delegación argentina que afrontará la serie frente a Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis llegó al destino final, Busan, donde comenzó con los entrenamientos.

Desde Buenos Aires viajaron el cuerpo técnico encabezado por Javier Frana y el roldanense Eduardo Schwank, los jugadores Guido Andreozzi y Juan Pablo Ficovich, quienes arribaron a Busan en la noche del domingo (local). Más temprano lo habían hecho Marco Trungelliti (procedente de Barcelona), Thiago Tirante (Baréin) y Federico Gómez (Vietnam).

Ya el lunes, en la mañana de Busan, el equipo completo realizó dos turnos de entrenamiento en el estadio de juego Gijang Gymnasium.

Javier Frana, el capitán argentino, dio sus primeras sensaciones en Busan destacando las características de la superficie de juego. “La estrenamos nosotros, la cancha estaba recién pintada, sin uso. Tiene un pique bastante bajo, la pelota no avanza mucho. Vamos a ir viendo cómo se comporta con el correr de los días", dijo.

>>Leer más: Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

"A diferencia de otras superficies donde la pelota rebota más, acá no, y la tendencia de los piques son bajas, así que hay que cambiar un poquito la posición tanto de espera como de los tiros que tal vez no llevan mucha velocidad”, evaluó el capitán albiceleste.

La serie, que pone en juego el pase a la segunda ronda de los Qualifiers 2026, se iniciará el viernes 6 (a partir de las 23 de Argentina) y culminará en la madrugada del domingo 8 (a partir de la 1). Los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.