Deschamps, técnico de Francia, la tiró afuera: "El favorito absoluto es España"

El DT del seleccionado galo palpitó el estreno de esta tarde, a las 16, ante Senegal y evitó poner a su equipo por encima del resto de los candidatos al título

El entrenador campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022 evitó ubicar al conjunto francés como máximo candidato, pese a los antecedentes recientes del seleccionado galo en las últimas dos Copas del Mundo . “Francia tiene el potencial si se ven los últimos dos mundiales” , reconoció Deschamps, aunque enseguida marcó un matiz importante por el recambio que atraviesa su plantel. Francia se presentará este martes, a las 16, con televisación de DSports.

En ese sentido, el técnico explicó que “hay una generación que paró de jugar” y que ahora el equipo cuenta con “mucha frescura y jugadores de alto nivel”, pero también con varios futbolistas que afrontarán su primera experiencia mundialista.

Por eso, Deschamps fue contundente al bajarle el tono a la candidatura francesa: “No voy a ver a Francia como un equipo superior a los demás. Creo que el favorito absoluto es España, no tengo ninguna duda”.

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Las declaraciones coincidieron con la presentación de la Roja ante Cabo Verde, que terminó sin goles y dejó una de las primeras sorpresas del torneo, aunque el entrenador francés mantuvo su mirada sobre el potencial del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Elogio del DT a Senegal

De cara al cruce con Senegal, Deschamps elogió al seleccionado africano y lo definió como un rival de mucho cuidado por su poder ofensivo, el funcionamiento del mediocampo y la solidez defensiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZN_ES/status/2066546553448177962&partner=&hide_thread=false Didier Deschamps, seleccionador de Francia, pasa la presión a España



"Creo que es el favorito absoluto"



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“Ellos también saben lo que les espera con nosotros. Será un enfrentamiento de alto nivel para un primer partido, pero eso es la Copa del Mundo”, sostuvo el técnico, que espera un estreno exigente en Nueva Jersey.

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Además, Deschamps relativizó el peso del debut y recordó que una caída inicial no necesariamente condiciona todo el campeonato, al mencionar el antecedente de Argentina en Qatar 2022, cuando perdió con Arabia Saudita y luego terminó levantando la Copa.

“Es muy importante porque es el primer partido, pero no es decisivo porque faltan otros dos juegos. En las estadísticas, el último ganador del Mundial perdió el primer encuentro”, concluyó el entrenador francés.