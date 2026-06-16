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Tenis: Agustín Calleri fue reelegido presidente de la AAT hasta 2030

Además de proclamar la reelección del cordobés en la casa madre del tenis argentino, se aprobó el balance 2025 que arrojó un superávit de 153 millones de pesos

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

16 de junio 2026 · 17:07hs
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Las nuevas autoridades de la AAT

Las nuevas autoridades de la AAT, la casa madre del tenis argentino. Callerí continuará al mando hasta 2030. Foto: Prensa AAT

Este martes, en Asamblea Ordinaria, el cordobés Agustín Calleri fue reelegido como presidente de la Asociación Argentina de Tenis hasta 2030. El acto contó con una importante participación de las entidades afiliadas y cumplió de forma exitosa con el orden del día establecido.

En él se logró la aprobación por unanimidad de la Memoria, el Balance General, el Inventario y la Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio que cerró el 31 de diciembre de 2025, el cual finalizó con un superávit cercano a los 153 millones de pesos.

Ganó "amor por el tenis"

El principal hito de la Asamblea fue la renovación de las autoridades del Consejo Directivo para los próximos cuatro años. Al no presentarse listas de oposición, la Junta Electoral proclamó formalmente a las autoridades de la única lista oficializada, denominada “Amor por el Tenis” en la que Guillermo Coria, es uno de los vocales titulares.

“Tras dos gestiones, logramos cambiar la historia del tenis en Argentina. Hoy, el futuro de nuestro deporte ya no depende de los vaivenes de la economía; sino exclusivamente del talento y el esfuerzo de nuestros jugadores en la cancha”, expresó Calleri tras su proclamación.

El Centro Nacional del Tenis, más cerca

En el marco de su discurso ante los representantes de las entidades, el reelecto presidente compartió un anuncio de gran trascendencia para el deporte nacional: la AAT se encuentra completando los últimos trámites regulatorios para la habilitación definitiva de la obra en el Parque Manuel Belgrano (ex KDT) en Buenos Aires.

Este espacio estratégico se convertirá en el nuevo Centro Nacional del Tenis y, tal como afirmó Calleri ante la asamblea, no será simplemente un complejo de canchas, sino que constituirá el corazón operativo, institucional y deportivo de la AAT, concentrando el entrenamiento de equipos nacionales, el desarrollo de los menores y las áreas administrativas.

El nuevo centro deportivo contará con una infraestructura de vanguardia: oficinas institucionales de 400 metros cuadrados cubiertos, 6 canchas de polvo de ladrillo y 2 de cemento, y un microestadio moderno con capacidad para 1.000 espectadores, preparado para recibir competencias nacionales e internacionales.

La dirigencia de la AAT

El nuevo Consejo Directivo de la AAT quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Agustín Santiago Calleri

Vicepresidente I: Mariano Zabaleta

Vicepresidente II: Tomás Lynch

Vicepresidenta III: Marian Paula Morea

Secretario Administrativo: César Adrián Francis

Secretario del Interior: Juan Luis Pérez

Secretario Legal: Javier María Leal de Ibarra

Tesorero: Agustín Torcassi

Protesorero: Martín Horacio Jaite

Vocales titulares: Justo José de Urquiza Anchorena, Guillermo Coria, Alfredo René Horacio Pleguezuelos, Javier Soriano Colomer, Sergio Alejandro Echegaray y Adrián Adolfo Subinaga.

Vocales suplentes: Rubén Ariel Blanco, Gonzalo Gianera, Alfredo Carlos Minetti y Eduardo Augusto Arquez.

Miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora: Christian Ricardo Sterli, Diego Carlos Sola, Alejandro Fabián Strack.

Miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora: Víctor Hugo Cingolani.

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