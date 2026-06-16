Rosario quiere tener su propio protocolo de prevención del suicidio

La problemática representó el año pasado la principal causa de muerte violenta, por encima de los homicidios y de los siniestros viales

Durante el año pasado, los suicidios fueron la principal causa de muerte violenta en la provincia . De acuerdo al último informe de la Fiscalía Regional II, Santa Fe registró una tasa de suicidios de 12,7 por 100.000 habitantes, por encima de los siniestros viales (8,7) y de los homicidios dolosos (5,9). Con este antecedente, en el Concejo Municipal se realizará este martes una jornada de trabajo para la elaboración de un protocolo local para la prevención .

Del encuentro participarán funcionarios de la provincia y el municipio, representantes del Poder Judicial y de la Fiscalía provincial , referentes de los colegios profesionales de Psicología y Trabajo Social, organizaciones sociales, feministas, docentes de escuelas medias y de adultos, personal de centros de salud y de instituciones deportivas , entre otros.

"Nos proponemos reunir a quienes trabajan todos los días en escuelas, centros de salud, clubes, universidades, organizaciones sociales, instituciones públicas y espacios comunitarios para compartir experiencias, identificar desafíos y construir propuestas que contribuyan a una ciudad más presente, más solidaria y más comprometida con el cuidado de la vida", señala la concejala Norma López (Justicialista), impulsora de la iniciativa.

El encuentro se propone como un espacio de "intercambio y participación, orientado a la elaboración de recomendaciones concretas que puedan fortalecer las políticas públicas locales y consolidar estrategias de trabajo conjunto a futuro", con la convicción de que "cuando la comunidad se organiza, escucha y acompaña, se generan herramientas valiosas para prevenir, contener y cuidar".

El eje de la convocatoria es la "construcción de recomendaciones locales para la prevención del suicidio y el fortalecimiento de redes comunitarias de cuidado", tal como se presenta. El encuentro se desarrolla en el marco de la ordenanza 10.610 que crea el programa "Rosario habla de suicidio", una iniciativa para la capacitación y la sensibilización en torno a la necesidad de prevención de esta problemática.

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Rosario habla de suicidio

La ordenanza Nº 10.610 se aprobó en mayo de 2004. La norma crea el programa municipal "Rosario habla de suicidio", que aborda una serie de acciones para la capacitación, la prevención y la posvención de esa problemática.

El programa se apoya en cuatro iniciativas. La más ambiciosa es la realización de capacitaciones obligatorias en materia de prevención y abordaje del suicidio para el personal de salud, trabajadores de los Centros Cuidar, de polideportivos, de espacios culturales y quienes se desempeñan en áreas de primera línea de escucha en el trato con infancias, adolescencias, adultos y adultos mayores.

Además, impulsa el desarrollo de instancias de formación y capacitación abiertas a profesionales de la salud, educación, deporte, seguridad, políticos y organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y todos los actores que cumplan un papel relevante en la detección de riesgo y la intervención en crisis.

Y la realización de campañas de comunicación y difusión sobre la problemática del suicidio, en redes sociales de la Municipalidad, circuitos cerrados de transporte público, centros de salud, centros municipales de distrito, radio y televisión, entre otros medios masivos.

Por último, la ordenanza crea la figura de los "Equipos lnterdisciplinarios Especializados en Prevención y Posvención de la Problemática del Suicidio", constituidos por profesionales del campo de la salud mental con experiencia clínica y capacitación en el ámbito suicidiológico.

Entre sus tareas, estos equipos tendrán como objetivo el desarrollo de estrategias de posvención en ámbitos afectados por el suicidio, como por ejemplo proporcionar apoyo psicosocial al círculo inmediato de una persona que ha cometido un suicidio; realizar análisis de vulnerabilidad del círculo inmediato de una persona que ha cometido un intento o consumado un suicidio; constituir instancias de retrabajo clínico con perspectiva territorial con con profesionales de los efectores de salud de la red municipal y crear un sistema de registro para la construcción de datos estadísticos.

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Números que preocupan

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios registrados en la provincia. El fenómeno ya se consolidó como la principal causa de muerte violenta tanto en la provincia como en la Argentina, por encima de los homicidios y de los siniestros viales. En paralelo, los padecimientos subjetivos, las situaciones de angustia, ansiedad y sufrimiento psíquico aparecen cada vez con más frecuencia en guardias, centros de salud y pedidos de ayuda.

En 2024 se registraron 4.249 suicidios en el país, contra 3.539 muertes viales y 1.802 homicidios dolosos. Desde 2023, el suicidio encabeza las causas de muerte violenta en Argentina.

En Santa Fe, el escenario es todavía más preocupante. La provincia alcanzó una tasa de 13,6 suicidios cada 100 mil habitantes, muy por encima de la media nacional, que se ubicó en 9,8. Además, los casos pasaron de 371 en 2022 a 460 en 2024, consolidando una tendencia ascendente que ya preocupa a autoridades sanitarias y judiciales.

Un informe realizado por la Fiscalía Regional II contabilizó 221 intervenciones del organismo por situaciones vinculadas a suicidios durante 2025. De esos casos, 167 ocurrieron en Rosario.

El propio Ministerio Público de la Acusación (MPA) reconoce el cambio de escala del fenómeno. Según el informe, en Santa Fe hubo 448 suicidios durante 2025, contra 306 muertes viales y 210 homicidios dolosos. “El homicidio doloso, la categoría que más espacio ocupa en los medios y en la conversación cotidiana, es la menor de las tres”, advirtió el documento.