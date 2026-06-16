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Francia, la favorita del Mundial que enfrentará a un fantasma

El conjunto galo jugará contra Senegal, su verdugo en el estreno de 2002 cuando defendía el título. El partido de este martes comenzará a las 16

16 de junio 2026 · 06:10hs
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Kylian Mbappe es una de las estrellas del seleccionado de Francia

Kylian Mbappe es una de las estrellas del seleccionado de Francia, candidata en el Mundial.

Francia debutará frente a Senegal en el estadio Nueva York Nueva Jersey este martes, a las 16, por el Grupo I del Mundial 2026, en un partido con atractivos de toda clase. Atrapante por la categoría del seleccionado galo, con futbolistas que fueron campeones mundiales en 2018 y subcampeones en 2022.

Por el plantel competitivo que presentarán los africanos, varios de ellos con trayectoria en el fútbol francés.

Y por un antecedente histórico: Los Leones de Teranga vencieron en el debut de Japón-Corea 2002 por 1 a 0 a Les Bleus, defensores del título.

Las características del fútbol de Senegal

Para Senegal, esa victoria contra los galos fue uno de los máximos acontecimientos deportivos de su historia. Tiene un plantel para intentar repetirlo, con un juego basado en el contraataque y la presencia de Sadio Mané, ex-Liverpool y ex-Bayern Munich.

Pero los conducidos por Didier Deschamps, en la despedida del entrenador de la selección francesa tras más de una década próspera, tienen las condiciones suficientes para aprobar el primer examen.

Las estrellas de Francia

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, último Balón de Oro, y Michael Olisé son capaces de conformar una ofensiva temible para cualquiera.

Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot en la mitad de la cancha, y Dayot Upamecano, Joules Koundé y Theo Hernández en la defensa, contribuyen para construir una sólida estructura francesa.

>> Leer más: Nicolás Otamendi y la felicidad de jugar su último Mundial, con la responsabilidad de competir

Para este primer partido será suplente N’Golo Kanté, otro histórico del representativo galo.

En el estadio se aguarda la presencia de un importante número de hinchas senegaleses, residentes en Estados Unidos. Ninguno de Senegal, porque les negaron las visas. Una medida que contradice la promesa del presidente Gianni Infantino de que sería "el Mundial más incluyente de la historia”.

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