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Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío intenso

La Municipalidad de Rosario cuenta con una línea telefónica y otros dos sistemas para pedir asistencia a quienes no tienen casa y están en riesgo

16 de junio 2026 · 08:22hs
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Cientos de personas en situación de calle están expuestas al frío extremo en Rosario.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Cientos de personas en situación de calle están expuestas al frío extremo en Rosario.

Cuando el frío pisa el acelerador, se agrava la situación de quienes viven a la intemperie. En estos casos, Rosario cuenta con un teléfono gratuito para tratar de ayudar a las personas que duermen en la calle y además existen cuatro refugios disponibles para recibirlas.

Una de las opciones para colaborar con alguien que está a la intemperie es la llamada a la línea municipal 147. Se trata de uno de los principales canales de atención del Estado a nivel local para atender distintos reclamos.

Por otra parte, la ciudad cuenta con el sistema Munibot como alternativa para solicitar asistencia en la vía pública, entre otras cuestiones. En este caso, basta con enviar un mensaje de WhatsApp al 341-5-440147 y seguir los pasos dentro del menú de opciones que ofrece la plataforma automatizada. En ambos casos se garantiza la respuesta durante las 24 horas del día.

¿Cómo ayudar a una persona que duerme en la calle?

Desde el municipio no sólo recomiendan pedir ayuda cuando alguien se cruza a una persona durmiendo a la intemperie. Además es importante intentar acercarse para preguntarles cómo están, ofrecerles abrigo, una manta, bebida o comida caliente.

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Para atender prevenir y abordar este tipo de problemas en la época más fría del año, las autoridades locales desarrollan el Operativo Invierno entre mayo y septiembre de cada año. Recientemente, el intendente Pablo Javkin remarcó que creció la población en riesgo por la falta de vivienda y para esta temporada se proyectó un aumento del 40 % de los procedimientos de asistencia en la vía pública.

>> Leer más: Rosario prevé un 40 % más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Entre las iniciativas de alcance masivo, el Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas planificó la producción diaria de 460 viandas de comida caliente con el fin de distribuirlas en distintos puntos de la ciudad. Las recorridas se coordinan con el Área de Situación de Calle de la Subsecretaría de Abordajes Integrales de la Municipalidad.

Por otro lado, Rosario Solidaria ya puso en marcha la campaña de donaciones de cuadraditos, ovillos o madejas de lana para repartirles abrigos a quienes no tienen hogar. La convocatoria de este año se cierra el 21 de julio y apunta a ampliar la lista de 2.803 mantas entregadas en la vía pública.

¿Cómo pedir ayuda para una persona que duerme en la calle?

A la hora de solicitar asistencia a través del Munibot, el trámite requiere dar cuenta de la dirección aproximada o intersección de calles. Para mayor precisión, el sistema permite compartir la ubicación de WhatsApp.

El mismo pedido se puede enviar desde la página web de la Municipalidad con la cuenta del perfil digital. En este formulario se puede detallar quién precisa ayuda: si se trata de mayores o menores de edad, si es un grupo o alguien que está solo. También está la chance de reportar cuestiones vinculadas al estado de salud o el consumo problemático de sustancias. Además, por esta vía es posible adjuntar fotos y enviar una descripción del caso.

Refugios para personas en situación de calle

En Rosario hay cuatro refugios habilitados donde se ofrece alojamiento nocturno, duchas y comida caliente para quienes lo necesitan:

  • Refugio Sudoeste (Av. Uriburu 3865): para hombres mayores de 18 años.

  • Refugio Grandoli (Grandoli 3450): también para varones adultos.

  • Refugio Felipe Moré (Felipe Moré 929): hombres mayores de 18 años.

  • Refugio Cáritas Rosario (Alvear y San Juan): para mujeres mayores de edad, con o sin hijos.

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