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Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación

Los muralistas dejaron su arte en tres intersecciones de la ruta nacional A008 en un contexto de puesta en valor de los accesos a la ciudad.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

16 de junio 2026 · 06:10hs
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España y Circunvalación tiene nueva cara. El puente que atraviesa la ruta nacional A008 fue intervenida con una obra de muralistas rosarinos.

España y Circunvalación tiene nueva cara. El puente que atraviesa la ruta nacional A008 fue intervenida con una obra de muralistas rosarinos.

Mientras el gobierno nacional define en el marco de la Red Federal de Concesiones en manos de qué oferente quedará avenida Circunvalación, el municipio se puso manos a la obra con la restauración y recuperación de varios de sus puentes. Así, y en coordinación con diversos muralistas locales, los cruces de la autopista urbana A008 con Juan B. Justo, con España y con Rivarola quedaron intervenidas con arte. Estas acciones forman parte del programa Rosario Pinta a Rosario, que tiene en foco avanzar con el paredón del cementerio El Salvador a lo largo de Pellegrini.

La movida de coordinar el arte urbano en la ciudad implicó poner en marcha desde el municipio una serie de intervenciones urbanas en distintos espacios públicos de la ciudad, con propuestas artísticas desarrolladas por muralistas locales. Estas acciones fueron impulsadas de manera conjunta por las secretarías de Ambiente y Espacio Público y de Cultura y Educación, y forman parte del programa Rosario Pinta a Rosario.

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>>Leer más: Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural

En concreto, lo que se busca es embellecer y poner en valor sectores altamente transitados de la ciudad. En este marco, hace unas semana se realizaron intervenciones artísticas en tres puentes que atraviesan Circunvalación y estuvieron a cargo de artistas rosarinos.

Arte sobre lo vandalizado

La propuesta busca transformar estos espacios que estuvieron históricamente copados de pintadas políticas y graffitis sin un sentido estético, en nuevos puntos de referencia de la vida urbana, preservando en cada obra la identidad y singularidad de los barrios donde se emplazan.

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Pero amén de darle a los artistas una suerte de lienzo al aire libre, se contribuye a desalentar intervenciones vandálicas, como la colocación de afiches o pintadas con los colores de los clubes de fútbol, promoviendo el cuidado y la apropiación positiva del espacio público por parte de los vecinos.

>>Leer más: El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

Tres nuevos murales

Las intervenciones se llevaron adelante en tres puentes ubicados sobre avenida Circunvalación. En el puente de Juan B. Justo y Circunvalación se realizó la obra “Yaguareté”, de Julio Menna y María Victoria Rodríguez. Mientras que en Rivarola y Circunvalación se desarrolló “Hoja Expandida”, de Dimas y Estefanía Moreno. En tanto, en el puente de España y Circunvalación, en el barrio Las Flores Este, se llevó adelante “Piel Urbana Argentina”, propuesta de Juan Grandi y Flor Guerrero.

Previo a la realización de los murales, el municipio ejecutó trabajos de recuperación integral en los tres puentes. Las obras incluyeron tareas de reparación y pintura de paredes, rejas y barandas, además de la incorporación de nueva iluminación. Cada intervención demandó aproximadamente 15 días de trabajo y fue realizada por dos cuadrillas organizadas en distintos turnos, de acuerdo con las condiciones de tránsito de cada sector. Uno de los trabajos más complejos fue la pintura de los techos, que en la mayoría de los casos se realizó durante la madrugada para garantizar condiciones de seguridad y minimizar el impacto sobre la circulación vehicular.

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>>Leer más: El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Lo que viene

En paralelo, la Secretaría de Ambiente y Espacio Público avanza con la recuperación y el embellecimiento de otros lugares de la ciudad. Entre las intervenciones más recientes se encuentran los trabajos de pintura, reparaciones e instalación de nueva iluminación en el puente de Córdoba y Circunvalación. En el noroeste, se prevé la restauración de la Cruz Natividad del Señor en barrio Rucci, que asoma en las inmediaciones del acceso de la autopista a Santa Fe (Camino de los Granaderos y Palestina); la puesta en valor de la Bajada Ricardo Núñez (La Florida), y en la zona del Patio de la Madera se restauró la obra de Pérez Celis ubicada en el Parque Juan Domingo Perón; también mejoras integrales en el Mercado del Patio y la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno; intervenciones en espacios verdes de Puerto Norte; trabajos de pintura y renovación en la bajada de avenida Pellegrini, entre Necochea y avenida Belgrano, y en el Parque Urquiza, entre otros. También está en carpeta que muralistas de la ciudad intervengan el paredón del cementerio el Salvador en avenida Pellegrini.

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