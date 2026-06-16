Dos uruguayos inmensos que celebran la música rioplatense: Nico Ibarburu y Hugo Fattoruso llegan a Rosario Será este sábado 20 de junio en el Atlas. Ibarburu y Fattoruso conjugan experiencia y frescura. Las entradas ya están a la venta 16 de junio 2026 · 17:27hs

Dos grandes referentes de la música uruguaya se reúnen nuevamente para una celebración de la música rioplatense: Nico Ibarburu (guitarra) y Hugo Fattoruso (teclados). En su repertorio se fusionan el jazz, el candombe y la murga en un formato íntimo. Se presentan el sábado 20 de junio, a las 20.30, en el CC Atlas, Mitre 645. Las entradas ya están a la venta.

Hugo Fattoruso Hugo Fattoruso es una leyenda viviente de la música uruguaya y latinoamericana. Admirado y reconocido por músicos de los más diversos géneros y nacionalidades, fue miembro de bandas icónicas como Los Shakers, Opa, Rey Tambor, La Escuelita, y Trío Fattoruso, Dos Orientales, Barrio Sur, Trío Oriental, entre otros. Además colaboró con artistas como Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Eduardo Mateo, Chico Buarque, Ruben Rada, Jaime Roos, Airto Moreira, Djavan, entre otros. Su influencia como compositor, arreglador, multiinstrumentista y vocalista, cruza generaciones y fronteras.