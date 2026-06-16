La Capital | uruguayo

Dos uruguayos inmensos que celebran la música rioplatense: Nico Ibarburu y Hugo Fattoruso llegan a Rosario

Será este sábado 20 de junio en el Atlas. Ibarburu y Fattoruso conjugan experiencia y frescura. Las entradas ya están a la venta

16 de junio 2026 · 17:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
Dos uruguayos inmensos que celebran la música rioplatense: Nico Ibarburu y Hugo Fattoruso llegan a Rosario

Dos grandes referentes de la música uruguaya se reúnen nuevamente para una celebración de la música rioplatense: Nico Ibarburu (guitarra) y Hugo Fattoruso (teclados). En su repertorio se fusionan el jazz, el candombe y la murga en un formato íntimo. Se presentan el sábado 20 de junio, a las 20.30, en el CC Atlas, Mitre 645. Las entradas ya están a la venta.

Hugo Fattoruso

Hugo Fattoruso es una leyenda viviente de la música uruguaya y latinoamericana. Admirado y reconocido por músicos de los más diversos géneros y nacionalidades, fue miembro de bandas icónicas como Los Shakers, Opa, Rey Tambor, La Escuelita, y Trío Fattoruso, Dos Orientales, Barrio Sur, Trío Oriental, entre otros. Además colaboró con artistas como Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Eduardo Mateo, Chico Buarque, Ruben Rada, Jaime Roos, Airto Moreira, Djavan, entre otros. Su influencia como compositor, arreglador, multiinstrumentista y vocalista, cruza generaciones y fronteras.

Nicolás Ibarburu

Nico Ibarburu se ha consolidado como uno de los guitarristas y cantautores más destacados y requeridos de la región. Ha dejado su huella colaborando con gigantes de la música popular como Rubén Rada, Jaime Roos, Adriana Varela, Fernando Cabrera, No Te Va Gustar, Javier Malosetti, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, entre otros.

Ver comentarios

Las más leídas

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Lo último

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Mundial 2026: los argentinos copan el Tazón más ruidoso del mundo

Mundial 2026: los argentinos copan "el Tazón" más ruidoso del mundo

Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Dibu Martínez será finalmente el arquero ante Argelia. Juega Messi, Lisandro Martínez le ganó la pulseada a Otamendi y el 9 será Lautaro
Argentina tiene equipo para el debut en el Mundial: los once que eligió Scaloni

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
El consumo de carne bajó a niveles récord y en Rosario hay un boom del cerdo

Por Isabella Di Pollina
Economía

El consumo de carne bajó a niveles récord y en Rosario hay un boom del cerdo

El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

Monumento, remodelado: Usamos tecnología única para preservar piedra

Por Lucía Inés López
La Ciudad

Monumento, remodelado: "Usamos tecnología única para preservar piedra"

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín
Policiales

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a detenido

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Newells Old Boys acompañará la larga recuperación de Saúl Salcedo

Newell's Old Boys acompañará la larga recuperación de Saúl Salcedo

Ovación
Mundial 2026: los argentinos copan el Tazón más ruidoso del mundo

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Mundial 2026: los argentinos copan "el Tazón" más ruidoso del mundo

Mundial 2026: los argentinos copan el Tazón más ruidoso del mundo

Mundial 2026: los argentinos copan "el Tazón" más ruidoso del mundo

Liga Federal de Básquet: Central, Gimnasia y Temperley se preparan

Liga Federal de Básquet: Central, Gimnasia y Temperley se preparan

Messilandia: explotó la devoción para ver a Leo y ser testigos de una leyenda inagotable

Messilandia: explotó la devoción para ver a Leo y ser testigos de una leyenda inagotable

Policiales
La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba
Policiales

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

La Ciudad
El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El 20 de Junio recibe a Milei y la Casa Rosada excluyó a Villarruel como invitada

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

Monumento, remodelado: Usamos tecnología única para preservar piedra

Monumento, remodelado: "Usamos tecnología única para preservar piedra"

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: Jode bastante las pelotas
Política

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: "Jode bastante las pelotas"

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice
Policiales

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste
Policiales

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital
La Ciudad

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido
Policiales

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos
La Ciudad

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Por Facundo Borrego
Economía

Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

Rosario se pone la camiseta: frío polar pero con ilusión mundialista
La Ciudad

Rosario se pone la camiseta: frío polar pero con ilusión mundialista

Diputados santafesinos van por Adorni y esperan por firmas que no se deciden
Política

Diputados santafesinos van por Adorni y esperan por firmas que no se deciden

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial
La Ciudad

Quinta semana de paro en la UNR: los docentes reclaman un aumento salarial

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó trucos de falsos repartidores
Policiales

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó trucos de falsos repartidores

Los casos de sífilis aumentan en Santa Fe, aunque de manera más controlada

Por Thamina Habichayn
La Ciudad

Los casos de sífilis aumentan en Santa Fe, aunque de manera "más controlada"

Rosario quiere tener su propio protocolo de prevención del suicidio
La Ciudad

Rosario quiere tener su propio protocolo de prevención del suicidio

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos
La Ciudad

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío
La Ciudad

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada
Información General

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana
Policiales

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial
Ovación

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación