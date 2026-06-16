Dos uruguayos inmensos que celebran la música rioplatense: Nico Ibarburu y Hugo Fattoruso llegan a Rosario

Dos grandes referentes de la música uruguaya se reúnen nuevamente para una celebración de la música rioplatense: Nico Ibarburu (guitarra) y Hugo Fattoruso (teclados). En su repertorio se fusionan el jazz, el candombe y la murga en un formato íntimo. Se presentan el sábado 20 de junio, a las 20.30, en el CC Atlas, Mitre 645. Las entradas ya están a la venta.
Hugo Fattoruso
Hugo Fattoruso es una leyenda viviente de la música uruguaya y latinoamericana. Admirado y reconocido por músicos de los más diversos géneros y nacionalidades, fue miembro de bandas icónicas como Los Shakers, Opa, Rey Tambor, La Escuelita, y Trío Fattoruso, Dos Orientales, Barrio Sur, Trío Oriental, entre otros. Además colaboró con artistas como Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Eduardo Mateo, Chico Buarque, Ruben Rada, Jaime Roos, Airto Moreira, Djavan, entre otros. Su influencia como compositor, arreglador, multiinstrumentista y vocalista, cruza generaciones y fronteras.
Nicolás Ibarburu
Nico Ibarburu se ha consolidado como uno de los guitarristas y cantautores más destacados y requeridos de la región. Ha dejado su huella colaborando con gigantes de la música popular como Rubén Rada, Jaime Roos, Adriana Varela, Fernando Cabrera, No Te Va Gustar, Javier Malosetti, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, entre otros.