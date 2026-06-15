La expectativa de paz entre Estados Unidos e Irán disparó a los mercados globales

Mercados en verde. La posibilidad de ponerle fin a las tensiones en Medio Oriente impulsó a las acciones y hundió el precio del internacional del petróleo durante la primera rueda de la semana

El lunes arrancó con los mercados internacionales arriba. Los bolsas se dispararon en la apertura de la semana con subas fuertes tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y Irán, que le podrían poner fin a la guerra en los próximos días. Por otro lado, y raíz del entendimiento entre EEUU y los iraníes, el Brent cotizó a u$s82,84, marcando otra caída frente al cierre del viernes.

Por su lado, en Wall Street las subas llegaron de la mano de los títulos tecnológicos y alcanzaron el 2%. Argentina no operó por el feriado en conmemoración al general Martín Miguel de Güemes.

De esta manera los bonos soberanos argentinos volvieron a tener ganancias cercanas al 1% para las emisiones dolarizadas de Bonares y Globales, en promedio. Esta dinámica marcó la nueva baja del riesgo país restando 11 puntos quedando así en los 425 puntos básicos mencionados, mínimo que no se daba desde abril de 2018 cuando estuvo en los 419 puntos. Y se complementa con el descenso de las rentabilidades de bonos del Tesoro de Estados Unidos tras la suba de los precios de tales títulos de deuda de ese país, en relación a cuatro puntos básicos,.

Asimismo, los factores internacionales contribuyen a un escenario más positivo para los bonos como las acciones argentinas que la calificadora S&P haya subido la nota para la deuda soberana de argentina, así como para algunos de los ADR que se negocian en la ciudad de Nueva York.

Al respecto, el economista y jefe de Puente, Eric Ritondale sostuvo: “Muchos fondos de inversión operan bajo restricciones normativas estrictas que les impiden mantener activos de países calificados dentro del rango ‘CCC’. Por lo general, estos mandatos exigen que al menos dos de las tres principales agencias internacionales ubiquen al soberano en la categoría ‘B’ para autorizar nuevas asignaciones de capital. Con la mejora de S&P, este límite regulatorio se destraba, abriendo la puerta a flujos pasivos y activos de fondos que antes tenían vedado el riesgo argentino”.

Y a su vez marcó que a diferencia de los progresos crediticios precedentes los cuales mostraron efectos más pequeños, “se anticipa que este segundo ajuste consolidará un repricing positivo más permanente. Este sendero favorable podría verse amplificado en las próximas semanas por la maduración de nuevos catalizadores, tales como la formalización de líneas de financiamiento garantizadas por organismos internacionales, la realización de un nuevo pago de bonos soberanos en julio, el mantenimiento de las compras de reservas en niveles elevados y una eventual emisión internacional de bonos soberanos en el tercer trimestre del año”.

El precio del petróleo

En relación a los precios del petróleo, bajaron alrededor del 5%, debido a que los inversores protegieron el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para determinar el fin a los enfrentamientos y encaminar la reapertura el estrecho de Ormuz. También, los futuros de las acciones estadounidenses subieron desde temprano en la mañana del lunes.

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En cuanto a los contratos del Nasdaq 100, que tiene gran injerencia en empresas tecnológicas, fueron líderes en las ganancias tras dispararse un 2,2%. Por su lado, los del S&P 500 escalaron un 1,3%. También, los futuros del Dow Jones Industrial Average lo hicieron en un 1% producto de las ganancias del pasado viernes en las acciones de Wall Street.

Las novedades en Medio Oriente

En la noche del domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump dio aviso mediante su red social Truth Social sobre el acuerdo logrado con Irán al que calificó de “completo” y se aguarda que en los próximos dos meses comiencen las conversaciones para ultimar los detalles del acuerdo de paz que decante en la reapertura del estrecho de Ormuz al paso de los petroleros esta misma semana, aunque el normal funcionamiento sería en unos meses. El próximo paso será en Suiza el viernes próximo donde llevaran adelante la firma formal del acuerdo de manera previsional.