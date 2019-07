De lo que falta, otro punta es prioridad

El tramo final del mercado de pases se transita todavía con intensidad por el lado de Central, aunque sin el apuro de semanas atrás. Es que ya llegaron cinco refuerzos y de ahora en más restan un par de nombres más para complacer el pedido de Diego Cocca. Los cañones hoy están apuntados a un mediocampista, pero sobre todo a un delantero con características particulares debido a que ya llegó uno: Sebastián Ribas. La idea del entrenador es sumar un jugador más en la ofensiva, pero en la medida de lo posible que pueda ser un complemento del ex Lanús. De todas formas, allegados al cuerpo técnico hablan de que las características del futbolista que falta no podría no ser un condicionante. "Lo que se busca es un delantero más", le dijo ayer a Ovación una de las fuentes consultadas. Uno de los jugadores apuntados sigue siendo Lucas Gamba, hoy en Huracán, aunque las negociaciones no parecen sencillas. Por eso desde la dirigencia se tomarán el tiempo necesario para ver si pueden avanzar sobre él o bien ir en busca de otro nombre.

Hasta el momento el único delantero que vino como refuerzo es Ribas y en el club sólo estaba Claudio Riaño (además de Lovera, quien es más utilizado como mediapunta), de allí el pensamiento de Cocca de poder contar con una alternativa más.

En la medida de lo posible la búsqueda está orientada a uno que pueda moverse más por afuera que en el corazón del área. Alguien de las características de Cristian Chávez. El jugador que cumple con ese requisito es Gamba, a quien Cocca apuntó desde el principio. Lo que ocurre es que Huracán está dispuesto a cederlo sólo por medio de una venta y en Central aspiran a concretar un préstamo. Visto desde ese lado el tema es muy complicado para los canallas. La negociación no está cerrada ni caída, pero en esos términos en Central son poco optimistas.

No obstante, si surge la posibilidad de contratar a un delantero de características similares a las de Ribas, "el técnico seguramente no se opondrá", abundó la fuente cercana al cuerpo técnico canalla. Insisten con que la prioridad está puesta en esa posición y algún otro futbolista deberá llegar, más allá de las características que tenga.

Entre los jugadores que podrían dejar Arroyito el caso más notorio es el de Alfonso Parot, por quien Universidad Católica está interesado en repatriarlo.

El club trasandino ya hizo una oferta por un préstamo que Central descartó de plano. Algunas voces cercanas a Arroyito dicen que también hubo una propuesta por una compra, pero que estaría por debajo de lo que pretenden los canallas. De igual forma por estos días hace falta una decisión concreta en Arroyito para ver si se desprenden del marcador de punta o si pretenden retenerlo. Si eso depende de la postura de Cocca, lo más probable es que se le busque una salida. Es que el DT lo dejó en el banco en el amistoso ante Olimpia y estaría dispuesto a buscar otro nombre en esa posición.

Villagra sin selección

Rodrigo Villagra había ido convocado la semana pasada para entrenarse con el seleccionado argentino Sub 18, pero el mediocampista canalla no viajará. Esto se debe a que desde Arroyito le recomendaron no hacerlo para que se entrene con el plantel superior que comanda Diego Cocca. Es que el volante es uno de los futbolistas que tiene ciertas chances de arrancar el torneo como titular. Otro juvenil que había sido convocado fue Lucas Amud, pero el defensor sufrió una grave lesión el pasado fin de semana para la quinta división que conduce Iván Potepán.

Según advirtieron, se trataría de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla.