De Felippe se hizo cargo

El entrenador Omar De Felippe no anduvo con vueltas y sostuvo que es "el responsable de todo", haciéndose cargo de este presente. La impresión es que fue una respuesta al vice Cristian D'Amico, que en el programa Contraseña Fútbol, de Canal 5, dijo: "Le dimos al entrenador las herramientas que pidió y hoy la tarea es de él y los jugadores".

"Soy responsable de todo y quiero trabajar para que esto mejore. Hay que tener calma. Cuando no se gana hay gente que se pone nerviosa y dice pavadas", manifestó.

De Felippe sostuvo que asume este momento pero, sobre los jugadores que se incorporaron, aclaró que no llegaron todos los que quería por "las posibilidades económicas que tenía el club".

"Siempre hablamos de la posibilidades económicas del club para las incorporaciones. Algunos de los que queríamos no pudieron venir por ese motivo y no dijimos nada y seguimos trabajando", dijo como una suerte de defensa.

Ante la consulta de si considera que es posible que se sostenga en el cargo ante la sucesión de resultados adversos, manifestó: "Nadie tiene espalda, sí el convencimiento en el trabajo que hace. Y si no entraremos en la lista que entran todos", planteó, dando a entender que si no se mejora será un

desocupado más.