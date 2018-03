"No jugamos bien". De Felippe analizó la derrota leprosa a manos del Argentinos de Berti.

"No es excusa que el plantel es corto. Hay que hacer lo mejor, no hay otra... Hay que sacar lo mejor de cada chico", reflexionó Omar De Felippe, entrenador de Newell's , luego de la caída de la Lepra como visitante de Argentinos en un duelo válido por la fecha 20 de la Superliga.

"La realidad es que no jugamos bien, no les voy a mentir", comenzó el DT en diálogo con la prensa. "Hoy fue muy distinto al partido con San Martín de San Juan. Argentinos nos sacó la pelota y dividimos demasiado, no era la idea", manifestó.

De Felippe expresó que la derrota "no tiene que ver con la actitud" y apuntó a "mejorar y encontrar variantes" desde en la semana. "Hay que trabajar, seguir e insistir con los pibes, es lo único que tenemos y hay que sacar lo mejor de ellos", continuó.

"Si ponía otro delantero, me comía cinco", dijo ante la consulta de por qué se guardó al juvenil Alexis Rodríguez y no tiró "la carne al asador" en el final del partido.



"En el segundo tiempo cambiamos para mejor pero no nos alcanzó", admitió De Felippe, quien señaló que el parate que se viene por la fecha Fifa es un alivio: "Nos viene en un buen momento y ojalá podamos mejorar".

"Estos chicos se tienen que convencer de que podemos y hay que trabajar e insistir con ellos", concluyó el director técnico rojinegro.