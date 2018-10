La pregunta en torno al apoyo dirigencial encontró una respuesta más que positiva del DT, al punto que sentenció: "Me saco el sombrero por cómo cambió todo desde cuando llegamos. Entonces, vimos cosas que no nos gustaron, las hablamos para aportar para el equipo y tuvimos apoyo, tienen a los jugadores al día con los sueldos y también con los premios. Lo mismo que pedimos por el hotel que necesitamos para los dobles turnos y los tipos también están ahí atrás nuestro. Con algunas limitaciones, es cierto, pero traen soluciones. Por eso, si el equipo no anda es mi responsabilidad y la asumo".

¿Y el hincha leproso? "También apoya, siempre. Camino la calle y lo siento. Saben la realidad. Igual, somos conscientes de que si los resultados no aparecen las que vuelan son las sillas de los directores técnicos".