Damián Musto: el motivo del no regreso a Central, el frustrado pase a River y la vuelta a casa

Sí, se siente el cambio generacional. Ya lo venía sintiendo a nivel profesional, se vive de otra manera y se va creciendo. Los chicos llegan de otra forma y uno trata de transmitirle los valores que nos han enseñado. Nosotros nos criamos adentro del club. Alumni fue y es nuestra segunda casa, vivíamos dentro de la entidad jugando a todos los deportes. Los profesores terminaban, por momentos, siendo padres también. Todos esos valores y el sentimiento de pertenencia hay que transmitirlo. Uno ayuda a los más jóvenes, que están viviendo otras cosas en otro momento social, con un montón de cosas al alcance de la mano que nosotros no teníamos.

image (5).jpg

Pasaste por distintos lugares y en otras partes del mundo también. ¿Casilda es tu lugar en el mundo?

Es mi casa. Es difícil de expresar, de explicar lo que uno siente al llegar a esta ciudad. Lo viví en cada momento cuando tenía vacaciones, siempre era dividirlas con mi mujer acá y en Tucumán (lugar de nacimiento de ella). Hace casi 16 años que estamos juntos y creo que nos hemos ido de vacaciones un par de veces nada más. Siempre era volver al origen, a nuestro lugar, con nuestros afectos, que era nuestra vitamina, nuestra carga de energía para después poder desprendernos y estar lejos. Sin dudas esta es mi casa, es donde tengo todos los afectos, tengo el club de mis amores y ahora poder compartir lo cotidiano me llena de felicidad.

Cuando a aparece tu nombre se relaciona rápidamente con Central porque dejaste una muy buena imagen y siempre se habló de una posibilidad de regreso. ¿Hubo alguna vez alguna chance concreta o siempre estuvo lejana?

Sí, hubo alguna alguna posibilidad o contacto en algún momento, hace unos pocos años. Tuve la chance de hablar con algunos managers que estaban en Central y que me preguntaron sobre una posibilidad de regreso. Pero bueno, por decisiones familiares -sobre todo- y personales, no tanto futbolísticas, no se dio. Elegimos terminar la carrera profesional afuera y si había un retorno que sea a Alumni. Mi idea también era volver entero, no destrozado desde lo físico y arrastrándome por el simple hecho de llenar mi ego y ponerme la camiseta del club. Gracias a Dios lo pude cumplir. Por supuesto que el deseo, por lo que uno vivió, de volver a Central siempre estuvo y mi sentimiento hacia la entidad es muy grande. Tengo muchas ganas ahora de volver a ver algún partido, de regresar al predio. Tengo muchos amigos en el club, jugadores actuales con los cuales he compartido plantel. Pronto los estaré visitando.

image (6).jpg

A través de las redes sociales gente de otras instituciones y, sobre todo, de Central te envían mensajes afectuosos por el recuerdo que dejaste.

Es recíproco. Mi sentimiento es muy grande hacia la entidad. Hemos vivido cosas muy fuertes en una cuestión de 3 años y en un equipo con el cual la gente se identificaba, que tenía una forma de jugar y una filosofía que transmitía partido a partido. Creo que lo que le faltó a ese equipo fue coronarlo con un campeonato. Estuvimos ahí nomás en varias oportunidades, pero con el correr de los años y como es el fútbol también se terminó dando de otra manera, en otra circunstancia. A mí me tocó vivirlo de lejos, pero lo disfruté muchísimo viendo cómo la gente que yo quería tanto estaba disfrutando de ese ansiado torneo que se venía postergando. Lamentablemente el fútbol es así, injusto en un montón de momentos. Por ahí la espina que queda es esa desde lo personal y, sobre todo, por el equipo, por toda la gente que estaba en ese momento en el club. Creo que el equipo merecía conseguirlo. Pasan los años y que los hinchas lo valore tanto a mí como a mis compañeros de esa época no llena de orgullo.

El doping y el momento transitado

Recién dijiste que no todo es grato en el fútbol como la vida misma. En este deporte hay buenas cosas que suceden y otras tantas negativas. ¿Qué fue lo malo que te pasó en tu carrera?

Desde lo deportivo, el momento cuando estuve los primeros seis meses en Tijuana. Había una posibilidad concreta de ir a River y en el medio de eso apareció un doping viejo del último partido que había jugado en el Gigante contra Talleres. En ese momento, obviamente, descolocó todo e independientemente de la chance que era real y concreta trajo muchas cosas después. Me permitieron seguir jugando, pero cuando terminó el torneo tuve que venir al país a declarar. Lo hice y me sancionaron, me dieron tres meses. A raíz de eso me tengo que ir de México también, porque el torneo empezaba en mayo y estaba suspendido hasta agosto. Necesitaban llevar a otro jugador en mi lugar y tenían que sacarse el presupuesto de encima. La gente de Tijuana se había portado muy bien conmigo y surgió la posibilidad de ir a Huesca (España). A los cuatro o cinco meses me llega una notificación de que la Fifa había apelado el fallo. Era como empezar todo de nuevo y ese creo que fue el momento más duro en lo personal. Gracias a Dios no he tenido momentos de lesiones grandes, que te detiene la carrera. Una vez que terminó ese año en Huesca salió la sanción y me dieron 6 meses de suspensión. Iba a entrenar en contraturno.

Un momento para nada sencillo de aguantar, sobre todo desde lo anímico.

Sin dudas. Todo el cuerpo técnico que estaba en ese momento en Huesca, que era Michel, el entrenador que hoy está en Girona. junto a todo sus colaboradores todas las tardes conmigo, y para mí eso tiene un valor eterno. Se los he manifestado. Me sostuvieron en un momento en que cualquiera hubiera caído. Imaginate estar entrenando solo todos los días durante 5 meses. No fue una etapa sencilla, me sostuvo también mi mujer, que estaba en el día a día al lado mío, fue mi pilar para que no me caiga, para que esté enchufado, para que me prepare. La gente de alrededor que te aconseje y ayude a mantenerte lo más en eje posible.

musto4.jpg

Hablaste de rodearse de gente que acompañe, porque hay un montón de personas que desaparecen en las malas.

Es muy común en el ambiente del fútbol. Muchas veces pasa no sólo con gente que se te acerca, sino en ocasiones también dentro del ámbito familiar. Yo lo he visto en compañeros. Por ahí familias que no se manejan de la mejor manera con los chicos, que piensan que tienen la gallina de los huevos de oro. En ese sentido a mí la educación que me transmitieron tanto mis viejos, el empuje de mis amigos y el de llevarme siempre por el lado correcto también de las decisiones y luego mi mujer junto a su familia fueron clave. Si no fuese por ellos no hubiera podido continuar en un montón de momentos desde que tenía 16 ó 17 años. Muchas veces me quise pegar la vuelta porque extrañaba, porque quería estar con mis amigos y mi mamá se tomaba un colectivo en pleno enero porque estaba solo en la pensión y aparecía para sostenerme. A mis amigos hubo veces que les dije: "Me quiero volver, hacer la vida que hacen ustedes". Porque a todos nos gusta lo mismo, nos gustaba salir, tener tiempo al pedo y yo no, con 17 años ya me tenía que levantar temprano, tomarme dos trenes y un colectivo para ir a Quilmes. Hubo instantes en que me quise pegar la vuelta, volver a jugar a Alumni y ellos me decían: "No, seguí metiéndole para adelante, que eso es lo que vos querés, lo que quisiste siempre". Y haber encontrado una mujer como Flor sinceramente a mí me cambió y me terminó de centrar en todo lo que es esto. Por eso es clave cómo te rodean, muchos chicos no son culpables tampoco de lo que les toca pero sí te puedo decir que en ese sentido yo fui muy acompañado.

La importancia de la contención familiar

Una frase que me quedó grabada es la que dijo el Negro Zamora: "Yo no estaba preparado para manejar tanta dinero". ¿Es lo que pasa muchas veces?

Y... es difícil. Por eso la contención familiar siempre es fundamental. Y el aprendizaje. Hoy en día también los clubes están abocándose un poco más todo en eso. Antes se llegaba mucho más crudo en todo, nadie te informaba, te asesoraba. A los golpes te podías ir haciendo. Hay entidades que dan cursos hasta de economía intentando ayudar a los chicos. El tema psicológico también es tremendamente importante, que se ha dejado de lado. Es un ambiente donde siempre hay que ser duro, fuerte, que no puede llorar, que no puede estar mal, que no puede estar bajoneado y al final somos personas. Nos pasan las mismas cosas que a cualquiera. Como que salís por televisión el domingo nada más y nos vuelven a meter adentro. No es así, nos pasan cosas como a todos y está buenísimo que los clubes se detengan en eso y le den el tiempo que merece a tanto a los chicos como a los jugadores de primera división.

Hablando con muchos exjugadores siempre dicen "yo dejo de jugar y mañana, ¿qué hago?". ¿Vos ya tenés decidido qué hacer en el futuro?

Mira, sí fui amasando de a poco la decisión de terminar en Alumni, que también es algo que a muchos les cuesta. Creo que di este paso decidido y con convicción y eso me está ayudando. Si bien es especial por todo lo que me toca vivir a nivel sentimental en el club, lo tomo como si fuese otra entidad profesional y es un paso más, como que no siento la transición todavía de haber dejado. Me vengo preparando desde lo mental para el día de mañana. No tengo decidido ni definido qué voy a hacer, pero soy muy inquieto y me gusta hacer cosas. Por el momento quiero disfrutar esto, esta etapa e ir sintiendo como lo hice siempre para después dar el siguiente paso.

¿Tenés en mente ser-técnico o eso lo desechás?

Lo veo complicado. Sí voy a hacer el curso para tenerlo porque por ahí el día de mañana me dan ganas. Y hay que prepararte muy bien. Tenés que estar pendiente de 25 ó 30 cabezas todos los días, no es fácil. No es sólo mover la fichita, porque somos todos técnicos ¿viste? Cuando estamos en el sillón de casa, decir una boludez. Y no es tan así.

Aparte, en general, no es un trabajo a largo plazo.

Tal cual. Te vas moviendo, no ganás en tres o cuatro partidos y te tenés que ir. Pero bueno, no sé, aún no lo tengo decidido. La intención es ahora hacer el curso de técnico porque te sirve también como herramienta. Nunca sabés lo que puede llegar a pasar en el futuro, pero no es que tengo la convicción y que digo: "Ya, sí, tengo claro que termino acá y empiezo a dirigir". No, veré cómo me voy sintiendo.

