Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

El informe de Cesyac mostró un incremento mensual de 3,09%, encabezado por carnes, productos envasados y bebidas. El Indec anunció una inflación del 2,8%

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi 2 millones de pesos para cubrir los gastos básicos “para poder subsistir”, así lo afirmó Nicolás Parisi, coordinador general del Cesyac (Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor) . Esto representa un salto del 3,09%, que es el incremento mensual más alto de 2025.

El acumulado de la canasta básica del Cesyac creció un 34,84% entre enero y diciembre de 2025. En números, en diciembre de 2024 una familia necesitó 1.426.350 pesos para cubrir sus necesidades, mientras que un año más tarde necesitó $1.923.327.

Según el último estudio de Cesyac, una familia de Rosario conformada por dos adultos y dos niños en edad escolar requirió casi 2 millones de pesos para cubrir “productos y servicios que cubren las necesidades básicas. No hablamos de lujos, de cine, teatro o salir a comer afuera. Hablamos de productos indispensables. Está incluido el alquiler de una vivienda tipo”, señaló Parisi en LT8.

Separando la canasta básica total, los productos de consumo masivo sumaron 742.186,60 pesos, siendo las carnes y comestibles los ítems que encabezan la lista. En tanto, para los servicios básicos para el hogar se empela 1.181.141,29 de pesos, según Cesyac, siendo los servicios por persona casi la mitad de este grupo de gastos.

Cesyac diciembre 2025

Qué fue lo que más aumento en Rosario

Entre los productos relevados por Cesyac, Parisi indicó que los incrementos en carnes, del 6,53%, productos envasados, del 4,5%, y las bebidas, alrededor del 3%, fueron los productos que más llamaron la atención y estuvieron por encima del promedio.

Entre los servicios, “el agua y el gas son los que más aumentaron, alrededor de un 2,75%”, señaló Parisi. En tanto los alquileres e impuestos acumularon un incremento mensual de 6.05%. El seguro automotor, según Cesyac, acumuló una suba de 16,36%.

En cuanto a los ítems que vienen manifestando un incremento sostenido desde noviembre en verduras y frutas, sin embargo, el referente de Cesyac indicó que estos productos tienen la particularidad de estar influenciados por la estacionalidad y las condiciones climáticas.

La inflación fue del 2,8% en diciembre

La inflación de diciembre se aceleró al 2,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El organismo difundió el Indice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a 2025, que fue de 31,5%. Es el acumulado más bajo en ocho años, calculado en base al mecanismo de medición que el organismo aplicó hasta el mes pasado. Más allá de esto, los datos hablan de una tendencia alcista que lleva siete meses en la comparación mensual y dos meses en la interanual.

La variación del IPC fue más pronunciada en el NOA (3,4%), Cuyo (3%) y la Región Pampeana (2,9%). El Gran Buenos Aires tuvo una variación de 2,8%, mientras que en el NEA y Patagonia fue de 2,6%.

Rubro por rubro

La división de mayor aumento en el mes fue transporte (4%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). Por encima del índice general también evolucionaron Comunicación (3,3%), restaurantes y hoteles (3,2%) y alimentos y bebidas (3,1%). En sintonía se movieron los precios de las bebidas con alcohol (2,8%), mientras que por debajo se ubicaron bienes y servicios varios (2,6%), recreación y cultura (2,5%),salud (2,1%), equipamiento y mantenimiento para el hogar (2%), prenda de vestir y calzado (1,1%) y educación (0,4%).

A nivel de las categorías, los precios regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y estacionales (0,6%).

Entre los aumentos más relevantes del último mes para la región pampeana figuran carnes y derivados (8,4%), transporte público (5,4%), combustible (4,9%), restaurantes y hoteles (4%), alquiler de vivienda (3,8%) y pan y cereales (3,6%).