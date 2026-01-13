Alarma en Central: en Brasil aseguran que Alejo Veliz podría recalar en el club Bahía

Información General
Se viralizó un video de YouTube que "dura 140 años" y no tiene imagen ni sonido
La Ciudad
Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación"
Policiales
Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi
Salud
Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?
POLICIALES
Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª
POLICIALES
Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero
Política
Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe
Información General
Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje
Salud
Alerta entre nutricionistas por la nueva pirámide alimentaria de EEUU
La Ciudad
El 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos
Información General
Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online
La Ciudad
Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio
Información General
Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok
La Ciudad
Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario
Economía
Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas
Economía
Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos