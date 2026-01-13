Alarma en Central: en Brasil aseguran que Alejo Veliz podría recalar en el club Bahía

El artillero canalla realiza la pretemporada en Arroyo Seco. Será difícil que Central deje partir al goleador antes de la Libertadores

La noticia trastoca la tranquilidad de Rosario Central . Es que desde Brasil suena fuerte el interés del club Bahía por el atacante auriazul que se está preparando para jugar la Copa Libertadores con el Canalla. Aunque suena compleja su salida de Arroyito, el interés es real.

Trascendió que el City Group podría hacerle un ofrecimiento a Tottenham para quedarse con el pase de Alejo Veliz y posicionarlo en el fútbol brasileño.

A Veliz le quedan seis meses a préstamo en Central. Y Tottenham es dueño de los derechos económicos del jugador. Además el equipo inglés podría intentar una repesca.

Central necesita una venta

El Canalla necesita una venta, pero sería complejo que se desprenda ahora de su goleador y una de sus máximas figuras.

Veliz hizo mucha fuerza para regresar a Central en 2025 y jugar junto a Ángel Di María en su retorno a la institución.

Según UOL Esporte, la idea del City Group sería incorporar a Veliz en Bahía, club propiedad del grupo empresario.