La Capital | Ovación | Brasil

Alarma en Central: en Brasil aseguran que Alejo Veliz podría recalar en el club Bahía

El artillero canalla realiza la pretemporada en Arroyo Seco. Será difícil que Central deje partir al goleador antes de la Libertadores

13 de enero 2026 · 23:56hs
Alarma en Central: en Brasil aseguran que Alejo Veliz podría recalar en el club Bahía

Marcelo Bustamante / La Capital

La noticia trastoca la tranquilidad de Rosario Central. Es que desde Brasil suena fuerte el interés del club Bahía por el atacante auriazul que se está preparando para jugar la Copa Libertadores con el Canalla. Aunque suena compleja su salida de Arroyito, el interés es real.

Trascendió que el City Group podría hacerle un ofrecimiento a Tottenham para quedarse con el pase de Alejo Veliz y posicionarlo en el fútbol brasileño.

A Veliz le quedan seis meses a préstamo en Central. Y Tottenham es dueño de los derechos económicos del jugador. Además el equipo inglés podría intentar una repesca.

>>Leer más: Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en el debut de Nacho en Independiente

Central necesita una venta

El Canalla necesita una venta, pero sería complejo que se desprenda ahora de su goleador y una de sus máximas figuras.

Veliz hizo mucha fuerza para regresar a Central en 2025 y jugar junto a Ángel Di María en su retorno a la institución.

Según UOL Esporte, la idea del City Group sería incorporar a Veliz en Bahía, club propiedad del grupo empresario.

Noticias relacionadas
El Colo Ramírez quiere tener una revancha en Newells.

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

el director tecnico argentino de un campeon de la copa libertadores sera operado del corazon

El director técnico argentino de un campeón de la Copa Libertadores será operado del corazón

Juan Sforza con hinchas de Vasco da Gama. El ex-Newells interesa en San Lorenzo. 

Un ex-Newell's, en la mira de un grande del fútbol argentino que juega en Brasil

Nicolás Maduro detenido junto a agentes de la DEA en Nueva York.

España, Brasil y México lanzan un fuerte rechazo a la intervención militar de EEUU en Venezuela

Ver comentarios

Las más leídas

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Lo último

Alarma en Central: en Brasil aseguran que Alejo Veliz podría recalar en el club Bahía

Alarma en Central: en Brasil aseguran que Alejo Veliz podría recalar en el club Bahía

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

La mujer de 39 años, desaparecida desde el sábado, fue encontrada en la zona de Presidente Quintana al 500 bis. Fue trasladada al Heca
Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª
Policiales

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas
Ovación

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Ovación
Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente
Ovación

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga

Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga

Newells: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

Newell's: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

Policiales
Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª
Policiales

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Se viralizó un video de YouTube que dura 140 años y no tiene imagen ni sonido
Información General

Se viralizó un video de YouTube que "dura 140 años" y no tiene imagen ni sonido

Pullaro: Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación
La Ciudad

Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación"

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi
Policiales

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?
Salud

Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?

Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª
POLICIALES

Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero
POLICIALES

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe
Política

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje
Información General

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Alerta entre nutricionistas por la nueva pirámide alimentaria de EEUU
Salud

Alerta entre nutricionistas por la nueva pirámide alimentaria de EEUU

El 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos
La Ciudad

El 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online
Información General

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio
La Ciudad

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok
Información General

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario
La Ciudad

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Por Alvaro Torriglia
Economía

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Por Facundo Borrego
Economía

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos