La Capital | Ovación | Central

La oferta por Veliz aturde a Central, que intentará retenerlo hasta junio de este año

Tottenham, el dueño del pase del delantero, habría aceptado una oferta de 10 millones de euros del Bahía de Brasil para comprarlo

14 de enero 2026 · 14:11hs
Alejo Veliz pertenece al Tottenham pero está a préstamo en Central hasta junio. Bahía lo quiere ahora.

Marcelo Bustamante / La Capital

Alejo Veliz pertenece al Tottenham pero está a préstamo en Central hasta junio. Bahía lo quiere ahora.

Todavía aturdidos por la decisión del Tottenham de aceptar una oferta de Bahía de Brasil por el pase de Alejo Veliz, en Central trabajan ahora para tratar de que el delantero se quede hasta cumplir el préstamo del club inglés, que termina a mitad de año.

La perplejidad por la novedad conocida en Salvador de Bahía sobre el futuro de Veliz todavía no se disipa en Arroyito y tampoco entre los hinchas de Central, que por un lado adoran al delantero y por el otro lo quieren para disputar la Copa Libertadores.

Si bien La Capital adelantó hace un par de días el supuesto interés del club Bahía por Veliz, la confirmación sobre la existencia de una oferta del club brasileño al Tottenham, dueño del pase del futbolista, cayó como una bomba en el mundo canalla.

Leer más: Alarma en Central: en Brasil aseguran que Alejo Veliz podría recalar en el club Bahía

La oferta de Bahía de Brasil

Bahía, un club administrado y gestionado por el City Football Group, ofreció 10 millones de euros por la ficha del jugador. Tottenham lo había comprado en 2023 por una cifra cercana a los 17 millones de euros, pero casi no lo utilizó y siempre lo dio a préstamo.

Veliz jugó en Sevilla y Espanyol, antes de regresar a Central a préstamo a mediados de 2025. Ya en ese momento el Tottenham pretendía venderlo, pero la cifra que pedía por el delantero era impagable para Central y finalmente, como no apareció un comprador, ambos clubes acordaron el préstamo hasta junio de este año.

Según reportes conocidos en Salvador de Bahía, en principio Tottenham habría aceptado el ofrecimiento del club brasileño. El problema es que Bahía quiere que Veliz se sume ahora al plantel, algo que en Central tratarán de evitar.

Central quiere tenerlo hasta junio

El objetivo en Arroyito es que el préstamo se cumpla hasta el último dia, lo que le permitiría al entrenador Jorge Almirón contar con Veliz en los partidos correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Leer más: Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas canallas las agotaron en unas horas

Desde que volvió a Central, en julio de 2025, Veliz jugó 16 partidos, marcó cinco goles y dio una asistencia. El delantero llegó días después que el club de Arroyito concretara el resonante regreso de Ángel Di María. Ambos fueron fundamentales en la gran campaña del canalla en la fase de grupos del torneo Clausura, en la que aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Noticias relacionadas
De no mediar imponderables, Mallo es una fija para arrancar el torneo como titular, cuando el próximo 24 de enero Central reciba a Belgrano en Arroyito.

Central: Mallo, el caudillo que busca recuperar su mejor versión en 2026

alarma en central: en brasil aseguran que alejo veliz podria recalar en el club bahia

Alarma en Central: en Brasil aseguran que Alejo Veliz podría recalar en el club Bahía

Súper Nacho. Malcorra tuvo un día inolvidable en su estreno en Independiente.

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

Rosario Central: el Gigante de Arroyito cambia sus luces y vende las históricas.

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas

Ver comentarios

Las más leídas

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Lo último

Picante estreno de Esther Goris en MasterChef Celebrity: el inesperado cruce con Damián Betular

Picante estreno de Esther Goris en "MasterChef Celebrity": el inesperado cruce con Damián Betular

La oferta por Veliz aturde a Central, que intentará retenerlo hasta junio de este año

La oferta por Veliz aturde a Central, que intentará retenerlo hasta junio de este año

Cambios en el Régimen Informativo de Arca: se elimina la actualización automática de montos

Cambios en el Régimen Informativo de Arca: se elimina la actualización automática de montos

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Los bomberos fueron a auxiliar a la víctima cerca del mediodía después de una colisión en la colectora exterior de la autopista urbana
Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
Robo en edificio de barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en edificio de barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video
La Ciudad

Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio
Policiales

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial
La Ciudad

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Ovación
Colapinto regresó a la actividad con Alpine y recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1
Ovación

Colapinto regresó a la actividad con Alpine y recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1

Colapinto regresó a la actividad con Alpine y recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1

Colapinto regresó a la actividad con Alpine y recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Central perdió un amistoso con Almirante Brown, con los tres refuerzos en cancha y el foco en Veliz

Central perdió un amistoso con Almirante Brown, con los tres refuerzos en cancha y el foco en Veliz

Policiales
Robo en edificio de barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en edificio de barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

La Ciudad
Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video
La Ciudad

Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Choques en auto y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Choques en auto y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª
Policiales

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas
Ovación

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
La Ciudad

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre
Economía

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente
Ovación

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023
Economía

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023

Volcó en una ruta de Pergamino y esperó ayuda durante nueve horas
Información General

Volcó en una ruta de Pergamino y esperó ayuda durante nueve horas

Se viralizó un video de YouTube que dura 140 años y no tiene imagen ni sonido
Información General

Se viralizó un video de YouTube que "dura 140 años" y no tiene imagen ni sonido