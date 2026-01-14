La Capital | Ovación | Central

Central quiere retenerlo pero Bahía tironea por Veliz: ya quiso llevárselo hace unos años

El club brasileño y el Tottenham, dueño del pase, ya tendrían acordada la operación por la que el delantero cambiará de equipo

14 de enero 2026 · 15:36hs
Alejo Veliz está a préstamo en Central hasta mediados de año

Leonardo Vincenti / La Capital

Alejo Veliz está a préstamo en Central hasta mediados de año, pero Bahía quiere llevárselo ahora. 

Todavía atónitos por la noticia sobre el ofrecimiento de un club brasileño al Tottenham para llevarse a Alejo Veliz, los hinchas de Central piden a gritos que el joven delantero permanezca en el equipo al menos hasta junio, cuando vence su préstamo.

La novedad sobre un supuesto acuerdo entre los clubes Esporte Clube Bahía (pertenece al City Football Group) y Tottenham para que el equipo brasileño se quede con el delantero a cambio de unos 10 millones de euros sacudió este miércoles al fútbol argentino, y ni hablar al mundo canalla.

Veliz llegó a Central a mediados de 2025 y fue muy importante para el equipo en el segundo semestre, en el que el Canalla se aseguró su participación en la Copa Libertadores 2026.

Veliz, el Tottenham y el préstamo

El delantero está a préstamo hasta el 30 de junio y su pase pertenece al Tottenham, club que se lo llevó en 2023 a cambio de unos 17 millones de euros. Veliz jugó poco allí, se lesionó y luego se fue a préstamo, primero al Sevilla y luego al Espanyol. En ninguno de los dos equipos le fue muy bien.

En Brasil afirman que el ofrecimiento de Bahía a Tottenham es por 10 millones de euros, aunque la cifra no fue confirmada oficialmente por ninguno de los dos clubes. El problema es que el club brasileño quiere llevarse al jugador ahora mismo y el préstamo a Central vence a mediados de año.

Esa sería la principal cuestión a destrabar en este momento entre los tres clubes, ya que Tottenham no puede activar la rescisión anticipada del préstamo para poder venderle la ficha de Veliz a Bahía debido a la cantidad de partidos que ya jugó Veliz en Central.

Bahía ya quiso llevarse al delantero

En la ciudad brasileña se recuerda por estas horas que no es la primera vez que Bahía viene por el joven delantero. Ya a finales de 2022 quiso comprarlo, pero en ese momento Central decidió no venderlo porque suponía que muy pronto podría negociarlo con algún club de Europa. Y pocos meses después apareció el Tottenham.

Ahora, frente a la nueva embestida del equipo brasileño, Central tiene un problema: Veliz está en el club, pero a préstamo, razón por la cual no puede hacer mucho para evitar que se vaya. Los esfuerzos en Arroyito apuntarán a que Tottenham no active la rescisión anticipada y le permita a Veliz jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

