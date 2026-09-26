Fuerte castigo de la FIA a Franco Colapinto por el choque en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

El piloto argentino fue el responsable de un triple choque que lo sacó de la carrera, al igual que a Pierre Gasly y Lando Norris

Franco Colapinto escucha a Briatore luego del tremendo error que cometió en el GP de Azerbaiyán.

Franco Colapinto recibió un fuerte castigo luego del choque que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú: el piloto argentino perderá cinco puestos en la grilla de largada de la próxima carrera de la Fórmula 1, que se correrá en Baréin.

Colapinto protagonizó un insólito choque este sábado en el circuito callejero de Bakú que provocó su abandono, el del francés Pierre Gasly (Alpine) y el británico Lando Norris (McLaren).

Los comisarios de la FIA concluyeron que el piloto argentino fue "total o predominantemente responsable" de la triple colisión en el reinicio de la carrera luego del ingreso del auto de seguridad.

Los comisarios dejaron claro que Colapinto frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada.

La primera penalidad aplicada al argentino fue sumarle 10 segundos a su tiempo. Sin embargo, Colapinto no pudo cumplir con ese castigo, ya que a raíz del choque tuvo que abandonar la carrera.

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Porrazo en la primera curva

El choque se dio en la primera curva de la vuelta 36, cuando Colapinto estiró una frenada mientras estaba décimo, se pasó de largo e impactó de lleno con los monoplazas de Gasly y Norris.

El argentino, por tanto, fue el culpable de que Alpine no pudiera sumar puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán, debido a que él marchaba décimo y su compañero de equipo, Gasly, estaba séptimo.

Además, Racing Bulls se les escapó en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores porque el británico Arvid Lindblad aprovechó la situación para cruzar la bandera a cuadros en la séptima colocación.

Este abandono representó además el fin de la racha de 30 carreras seguidas completadas para Colapinto.