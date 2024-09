Cuál fue la autocrítica de Copetti por las situaciones que desperdició en La Bombonera El delantero canalla se lamentó por la cantidad de situaciones que desperdició en la derrota ante Boca. "Sé que todavía le debo al hincha de Central", tiró Por Elbio Evangeliste 1 de septiembre 2024 · 16:50hs

Marcelo Bustamante / La Capital Copetti se lamenta por una de las tantas situaciones desperdiciadas. Por eso el fastidio.

En Central todos se volvieron de La Bombonera con bronca por el resultado, pero hubo un jugador en particular al que el fastidio lo abrazo por completo: Enzo Copetti. “Soy un jugador que vive del gol y este tipo de cosas no me pueden pasar”, tiró el centrodelantero canalla tras la derrota 2-1 contra Boca y la frase estuvo referida claramente a la cantidad de situaciones propicias que le se le presentaron y que no pudo definir.

Si bien señaló que en muchas de esas acciones hubo una gran respuesta de Chiquito Romero, el delantero se mostró autocrítico. “Participé mucho en el juego, pero no pude convertir y me voy caliente por eso”, dijo. Y de inmediato agregó: “Sé que todavía le debo al hincha de Central, pero confío en que ya se me va a abrir el arco”.

El hincha de Central le hizo sentir a Copetti en los últimos partidos su falta de gol, pero el jugador tenía en enorme atenuante de que el equipo generaba poco y nada. En esta ocasión la cosa fue diferente porque sus compañeros lo pusieron no menos de cuatro o cinco veces en situación de gol, sin que él pudiera resolverlas. Por eso su bronca por lo sucedido en La Bombonera.

Copet.jpg Enzo Copetti intenta sacar el remate ante la marca de Lema. En una mediavuelta el remate dio contra el palo. Marcelo Bustamante / La Capital “Tendré que trabajar mucho más duro en la semana para que no me vuelva a ocurrir. Participé mucho en el juego, pero no pude convertir y me voy caliente por eso”.

>>Leer más: Era penal para Central, pero Baliño y el VAR lo desestimaron Un gol en su estadía en Central Copetti la llega más de diez partidos con la camiseta de Central, algunos de ellos ingresando desde el banco de suplentes, y convirtió un solo gol, ante Godoy Cruz, por la 5ª fecha. De ahí en más nunca pudo volver a gritar e indudablemente es algo que extraña porque, como bien lo dijo el propio Copetti “soy un jugador que vive del gol”. “El resultado en sí nos molesta porque demostramos en todo momento ser superiores a Boca y en lo personal también me siento mal porque no pude convertir en todas esas situaciones que tuve”, analizó el atacante auriazul. Además sostuvo: “Fuimos ampliamente superiores, le generamos muchísimas situaciones claras, pero no pudimos concretarlas. Merecíamos más, mínimo un empate, pero hay que seguir mirando hacia adelante. En la jugada del penal la imagen es muy clara, pero los árbitros por ahí juzgan las cosas de una manera diferente”.