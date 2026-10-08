La Capital | Ovación | Mauro Icardi

Cuál es el verdadero motivo por el cual Mauro Icardi no continuó en Galatasaray

El presidente del club turco reveló lo que sucedió con el delantero rosarino, que no continúa en la entidad y está en la búsqueda de un nuevo desafío

8 de octubre 2026 · 10:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mauro Icardi debía convivir con el nigeriano Victor Osimhen y se hacía inviable

Mauro Icardi debía convivir con el nigeriano Victor Osimhen y se hacía inviable, según el presidente de Galatasaray.

Tras intensas especulaciones en el fútbol turco, Dursun Özbek, presidente de Galatasaray, abordó públicamente la partida de Mauro Icardi y fue tajante sobre los motivos que impidieron la continuidad del atacante argentino en la institución. Durante una conferencia de prensa, el máximo directivo ratificó que el club intentó sellar un acuerdo para retenerlo, pero las altas exigencias del jugador y las necesidades tácticas del equipo frenaron cualquier entendimiento.

El propio titular de la entidad reveló los entretelones de la negociación fallida y remarcó que las pretensiones de Icardi desbordaron la propuesta del club: “Le hice una oferta para que se quedara. Su expectativa estaba mucho más arriba”, señaló Özbek ante los medios presentes.

No obstante, la cuestión presupuestaria no representó el único escollo. El dirigente subrayó que la convivencia táctica con el nigeriano Victor Osimhen volvía inviable la permanencia del goleador en el esquema del equipo: “El problema no era tanto el salario que recibiría con dificultad, sino que tenemos a un delantero centro como Osimhen. ¿Cómo pueden estar los dos juntos? ¿A cuál vas a usar?”, argumentó Özbek sobre la superposición en el ataque.

>>Leer más: Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

¿Un ícono golpeado por el paso del tiempo?

Pese a la tajante postura directiva, el mandamás del conjunto de Estambul dedicó palabras de reconocimiento al impacto que tuvo el ex-Inter de Milán en el fútbol local. Özbek calificó a Icardi como “un ícono, alguien que ha convertido a una generación en hinchas de Galatasaray”.

>>Leer más: El argentino que quiso ser jugador de fútbol e hizo historia ganando un Super Bowl

A pesar de esa consideración, el presidente cerró su intervención con una reflexión sobria respecto al presente futbolístico del delantero y la exigencia del alto rendimiento: “El fútbol es así. Tiene un tiempo limitado. Los jugadores envejecen, su rendimiento baja. Tienen que mantenerse en el nivel más alto”, concluyó.

Con estas declaraciones, la cúpula de Galatasaray dejó en evidencia que existieron sondeos para la renovación, pero el desacuerdo económico sumado a la competencia interna sepultó de manera definitiva la etapa de Icardi en la entidad turca.

Noticias relacionadas
La tristeza de Colapinto por el retiro de Messi de la selección argentina

La tristeza de Franco Colapinto por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Newells visitará a Gimnasia de Mendoza en la próxima fecha, mientras que Central recibirá a Independiente Rivadavia

Central y Newell's ya conocen cuando jugarán las fechas 13, 14 y 15 del torneo Clausura

Los futbolistas de Central saludan a los hinchas que viajaron a Banfield, después de un empate que no conformó.

Central tras el título: el pie que se equivocó de pedal y en lugar de acelerar, frenó

el emotivo mensaje de antonela a messi: siempre con vos

El emotivo mensaje de Antonela a Messi: "Siempre con vos"

Ver comentarios

Las más leídas

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Lo último

Netflix expande el universo de Bridgerton con una nueva serie

Netflix expande el universo de "Bridgerton" con una nueva serie

Perdí el amor por el fútbol argentino: la crítica de Tagliafico a la Liga Profesional

"Perdí el amor por el fútbol argentino": la crítica de Tagliafico a la Liga Profesional

La queja del DT de Benín: Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi

La queja del DT de Benín: "Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi"

Cayó un árbol sobre dos casas humildes en Villa Banana: dos niños hospitalizados

Sucedió este jueves en Valparaíso al 2700. Una mujer y tres criaturas quedaron atrapadas por los escombros y fueron rescatadas por los vecinos.

Cayó un árbol sobre dos casas humildes en Villa Banana: dos niños hospitalizados
El río Paraná subió 74 centímetros en un mes en Rosario y anticipan otra crecida
La Ciudad

El río Paraná subió 74 centímetros en un mes en Rosario y anticipan otra crecida

Dos hombres heridos tras ser atropellados por un auto en zona oeste
La ciudad

Dos hombres heridos tras ser atropellados por un auto en zona oeste

La OMM renovó su pronóstico sobre El Niño y especialistas argentinos hacen foco en el Litoral

Por Tomás Barrandeguy
La Región

La OMM renovó su pronóstico sobre El Niño y especialistas argentinos hacen foco en el Litoral

Un preso escapó de una comisaría y lo hallaron escondido en el techo de un panteón
Policiales

Un preso escapó de una comisaría y lo hallaron escondido en el techo de un panteón

A 20 años de la tragedia de Ecos, habló el chofer condenado: Soy una víctima más
La Ciudad

A 20 años de la tragedia de Ecos, habló el chofer condenado: "Soy una víctima más"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Cómo les fue y cuánto jugaron Vicente Pizarro y Campaz en sus selecciones

Cómo les fue y cuánto jugaron Vicente Pizarro y Campaz en sus selecciones

Ovación
La queja del DT de Benín: Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi
Ovación

La queja del DT de Benín: "Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi"

La queja del DT de Benín: Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi

La queja del DT de Benín: "Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi"

La tristeza de Franco Colapinto por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

La tristeza de Franco Colapinto por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Cuál es el verdadero motivo por el cual Mauro Icardi no continuó en Galatasaray

Cuál es el verdadero motivo por el cual Mauro Icardi no continuó en Galatasaray

Policiales
Tres detenidos por el homicidio de un adolescente en barrio San Francisquito
Policiales

Tres detenidos por el homicidio de un adolescente en barrio San Francisquito

Doble crimen: murió el segundo joven baleado cerca del Complejo Penitenciario Rosario

Doble crimen: murió el segundo joven baleado cerca del Complejo Penitenciario Rosario

Un preso escapó de una comisaría y lo hallaron escondido en el techo de un panteón

Un preso escapó de una comisaría y lo hallaron escondido en el techo de un panteón

Otra vez Caquita: cumplió condena por dos homicidios y volvieron a detenerlo por amenazas

Otra vez Caquita: cumplió condena por dos homicidios y volvieron a detenerlo por amenazas

La Ciudad
Cayó un árbol sobre dos casas humildes en Villa Banana: dos niños hospitalizados
La ciudad

Cayó un árbol sobre dos casas humildes en Villa Banana: dos niños hospitalizados

Dos hombres heridos tras ser atropellados por un auto en zona oeste

Dos hombres heridos tras ser atropellados por un auto en zona oeste

El río Paraná subió 74 centímetros en un mes en Rosario y anticipan otra crecida

El río Paraná subió 74 centímetros en un mes en Rosario y anticipan otra crecida

Cuándo empieza la Fiesta de Colectividades: fechas, stands y qué pasará con la lluvia

Cuándo empieza la Fiesta de Colectividades: fechas, stands y qué pasará con la lluvia

Festival Fontanarrosa 2026: Guillermo Francella será el invitado de honor en Rosario
La Ciudad

Festival Fontanarrosa 2026: Guillermo Francella será el invitado de honor en Rosario

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto costará?
La Ciudad

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto costará?

Se disipó el efecto de las elecciones en Brasil y cayeron bonos y acciones
Economía

Se disipó el efecto de las elecciones en Brasil y cayeron bonos y acciones

La crisis de la industria se profundiza: en agosto se hundió un 3,2 % interanual
Economía

La crisis de la industria se profundiza: en agosto se hundió un 3,2 % interanual

La mujer que sobrevivió a la ejecución despertó: Está enojada y confundida
Información General

La mujer que sobrevivió a la ejecución despertó: "Está enojada y confundida"

Milei prepara otra visita a Santa Fe antes de fin de año: el Rigi y Pullaro en la agenda

Por Javier Felcaro
Política

Milei prepara otra visita a Santa Fe antes de fin de año: el Rigi y Pullaro en la agenda

Un joven fue hallado muerto a balazos en una casa deshabitada de zona oeste
Policiales

Un joven fue hallado muerto a balazos en una casa deshabitada de zona oeste

Prohibición de cuidacoches: Ahora viene un trabajo más específico, dijo Javkin
La ciudad

Prohibición de cuidacoches: "Ahora viene un trabajo más específico", dijo Javkin

Una isla hedionda era récord en cantidad de pingüinos, pero desapareció el 60 %
Información General

Una isla hedionda era récord en cantidad de pingüinos, pero "desapareció" el 60 %

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez
Policiales

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez

Confirmaron 17 casos de varicela en una escuela secundaria de Rafaela
La Región

Confirmaron 17 casos de varicela en una escuela secundaria de Rafaela

La provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos
Policiales

La provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos

Plan provincial de deudas para familias y pymes: qué impuesto fue el más pedido
Economía

Plan provincial de deudas para familias y pymes: qué impuesto fue el más pedido

Alertas, avisos y lluvias: cómo leer correctamente el pronóstico del SMN
Información General

Alertas, avisos y lluvias: cómo leer correctamente el pronóstico del SMN

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano
La Ciudad

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes
La Ciudad

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

Un francés y un japonés  ganaron el Nobel de Química por hallazgo sobre moléculas
Información General

Un francés y un japonés  ganaron el Nobel de Química por hallazgo sobre moléculas

Quedó detenido por estafas el otro dueño de la agencia Rosario Motorsport
La Ciudad

Quedó detenido por estafas el otro dueño de la agencia Rosario Motorsport

Una familia de Santa Fe compró su casa en China y la armó en una hora
La Región

Una familia de Santa Fe compró su casa en China y la armó en una hora

La chicharrita retrocede y mejora el escenario para la campaña de maíz
Agro

La chicharrita retrocede y mejora el escenario para la campaña de maíz