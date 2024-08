Copa Sudamericana: hora, canal y posibles formaciones de Central-Fortaleza

No treino de apronto dessa tarde, na cidade natal de parte da nossa comissão, nossos queridos argentinos reencontraram amigos, familiares e ex colegas de trabalho do Newell’s Old Boys.



Foi uma linda tarde de recepção e reencontros!



Matheus Amorim/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/gV9JGGSTgk