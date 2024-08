Central: Marco Ruben afuera de Fortaleza e Independiente y con suerte estaría en Brasil

Si bien todavía no hay información oficial desde el mundo Central creen que Marco Ruben no estará en la convocatoria del partido ante Fortaleza el miércoles que viene en el Gigante de Arroyito y esperan que se recupere para llegar en óptimas condiciones a la revancha el Brasil.

La jugada se originó en un duelo donde fue a interceptar un despeje del paraguayo Gustavo Velázquez cerca del área de los rojinegros y sintió un tirón en el posterior de su pierna derecha. Automáticamente se tiró al piso y requirió la atención médica. Recibió algunos masajes del kinesiólogo Eduardo Brienzo dentro de la cancha para ver si podía continuar, pero el cuerpo le dijo que no y pidió el cambio.

En este partido ante Newell’s, según el análisis de datos de Stat Perfoms, tuvo 6 intervenciones en el partido. Dio 4 pases de los cuales dos fueron acertados y dos no. Uno solo de esos pases fue en el último tercio del terreno. Cometió tres faltas, no recibió ninguna y no pateó al arco.