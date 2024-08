Central, envalentonado por el clásico, pone los pies otra vez en la Sudamericana

La vida no le da respiros a este Central que anda de aquí para allá, entre torneo y torneo y, también, entre sensaciones y sensaciones. De lo que no hay dudas es que este primer partido de la serie por octavos de final de Copa Sudamericana ante Fortaleza encuentra al Canalla en un pico de emoción, después de lo que fue el gran triunfo que logró el pasado sábado en el Gigante frente a Newell’s. No hay mejor momento que en Arroyito podrían haber elegido para salir a pista en esta serie eliminatoria en una competencia que está al tope de las ambiciones. Desde las 19 el equipo de Matías Lequi recibe al Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda, mientras que la revancha se jugará el miércoles 21, en el norte brasileño. El ganador de la llave se medirá con el vencedor de Bragantino y Corinthians.