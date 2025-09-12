La Capital | Política | Constitución

Tras la jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Luego de dos meses de debate, la provincia cuenta con una nueva Carta Magna que no se modificaba desde 1962

12 de septiembre 2025 · 18:59hs
Con la jura de la Constitución

Virginia Benedetto / La Capital

Con la jura de la Constitución, quedó vigente a la nueva Carta Magna de la provincia.

Los convencionales santafesinos realizaron este viernes el acto de jura de la nueva Constitución provincial. De esta manera, se dio el cierre institucional de la Convención, que sesionó en comisiones y plenarios para debatir y aprobar el nuevo texto constitucional durante 60 días.

La jornada marcó un hito histórico para la provincia, que renovó su Carta Magna después de más de seis décadas de vigencia de la Constitución de 1962. Tras la jura, la nueva Constitución quedó formalmente promulgada y entró en vigencia, consolidando reformas vinculadas con la organización del Estado, el régimen municipal, la ampliación de derechos y la modernización institucional.

El diputado provincial Felipe Michlig (Unidos), que fue presidente de la Convención Constituyente, brindó un discurso previo a la jura de los convencionales. Además de resaltar los puntos más importantes de la nueva Constitución, el legislador remarcó: "Logramos la reforma más extensa y rica de la historia santafesina. Esta es la Constitución de la gente y para la gente".

La nueva Constitución ya está en vigencia

La nueva Constitución de Santa Fe entró en vigencia ayer jueves, a partir de la publicación en el Boletín Oficial. En ese sentido, la Legislatura provincial será escenario este viernes del acto de jura de la flamante Carta Magna.

constitucion reforma jura

Tras 63 años de espera, y con la incorporación de 46 nuevos artículos y la modificación de 42 habilitados por ley, la nueva Constitución santafesina estará compuesta por 161 artículos y 27 cláusulas transitorias. El texto sancionado en la última sesión plenaria de este miércoles fue firmado por 59 convencionales, incluidos siete de los que votaron en contra (de La Libertad Avanza y Somos Vida y Familia). La nueva Carta Magna fue aprobada con 52 sufragios positivos y 17 negativos.

Las partes de la Carta Magna

La flamante Carta Magna está dividida en cinco partes. La primera contiene los artículos relacionados con Principios, Declaraciones, Derechos y Garantías, y ese es el título único. Tiene cuatro capítulos: Principios y Declaraciones, Educación, Garantías y Políticas Públicas.

La segunda parte es sobre Régimen Electoral y Participación Ciudadana, que cuenta con dos capítulos. La tercera parte contiene siete títulos: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Designaciones y Enjuiciamientos, Órganos de Control y Juicio Político.

>> Leer más: Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

La cuarta parte ordena lo relacionando al Régimen Municipal, Regiones y Áreas Metropolitanas. Tiene dos capítulos. Y la quinta parte abarca lo relacionado con la reforma de 2025 y contiene los artículos 160 y 161, a la par de las 27 disposiciones transitorias.

Noticias relacionadas
El gobernador Pullaro, tras jurar la nueva Constitución de Santa Fe. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El gobernador Maximiliano Pullaro, al ingresar al recinto para la jura de la nueva Constitución.

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

En el explanada frente a la Legislatura se realizará el acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe.

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

La nueva Carta Magna fue aprobada este miércoles con 52 sufragios positivos y 17 negativos.

En vigencia: la nueva Constitución de Santa Fe fue publicada en el Boletín Oficial

Ver comentarios

Las más leídas

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Lo último

En vivo: Newells va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso

En vivo: Newell's va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

El fin de la reforma constitucional: lo que cierra, lo que abre y lo que eclipsa

El fin de la reforma constitucional: lo que cierra, lo que abre y lo que eclipsa

Zona oeste: a seis días de mudarse, quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Había llegado a su nuevo hogar y en menos de una semana sufrió un golpe que no olvidará. Le robaron hasta el calefón y la bacha de la cocina

Zona oeste: a seis días de mudarse, quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
En vivo: Newells va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso
Ovación

En vivo: Newell's va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Ovación
El inesperado nueve que tendrá Newells para jugar contra Atlético Tucumán

Por Rodolfo Parody
Ovación

El inesperado nueve que tendrá Newell's para jugar contra Atlético Tucumán

El inesperado nueve que tendrá Newells para jugar contra Atlético Tucumán

El inesperado nueve que tendrá Newell's para jugar contra Atlético Tucumán

Ariel Holan sacó a un titular  y no incluyó a otro jugador que era número puesto

Ariel Holan sacó a un titular  y no incluyó a otro jugador que era número puesto

Franco Colapinto está cada vez más afianzado en el Alpine del futuro: se viene un anuncio

Franco Colapinto está cada vez más afianzado en el Alpine del futuro: se viene un anuncio

Policiales
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
POLICIALES

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

La Ciudad
Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Zona oeste: a seis días de mudarse, quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Zona oeste: a seis días de mudarse, quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Por Pablo Mihal
Ovación

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Ovación

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca