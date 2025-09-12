La Capital | Economía | industria

La industria santafesina reclamó un modelo productivo y federal

El presidente de Fisfe, Javier Martín, advirtió sobre la falta de competitividad, la presión impositiva y la ausencia de una política industrial nacional

12 de septiembre 2025 · 19:10hs
El almuerzo aniversario por los 25 años de Fisfe contó con la participación de casi mil industriales de la provincia. 

El almuerzo aniversario por los 25 años de Fisfe contó con la participación de casi mil industriales de la provincia. 

Los industriales santafesinos se plantaron contra el gobierno nacional y advirtieron: “En el Congreso Nacional no necesitamos más vetos, necesitamos más votos para avanzar hacia un modelo de país productivo y federal, donde se promueva la generación trabajo y las exportaciones con valor agregado, de tal manera de ofrecerles un futuro con desarrollo e inclusión a los 48 millones de argentinos”. Así se manifestó Javier Martín, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), durante su discurso en el almuerzo aniversario por los 25 años de la entidad, frente a casi mil empresarios del sector fabril de la provincia.

"La industria atraviesa una situación muy compleja. Este año crecimos un 5% con relación a un 2024 muy complicado, pero todavía estamos un 10% por debajo de los años previos. A ello se le suma el incremento sin criterio estratégico de importaciones que sustituyen la producción nacional. En ese escenario, es un gran reto mantener los puestos de trabajo. A pesar de la enorme responsabilidad social mostrada hasta el momento, ya se observan reducciones en varios sectores", resaltó Martín en el impactante palco que se montó en el estadio del Sportivo Atlético Club de Las Parejas.

Si bien desde la entidad reconocieron los esfuerzos del gobierno nacional por alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la inflación, y promover la estabilidad macroeconómica, resaltaron que aunque “es importante, no es suficiente”.

“Necesitamos consensuar un modelo de país que promueva más desarrollo con inclusión. Seamos claros: la única solución de fondo para la pobreza estructural en nuestro país es producir más y generar más empleos privados. Desde Santa Fe podemos hacer mucho en ese sentido porque tenemos ADN productivo, campo, industria, universidades, ciencia y tecnología, parques industriales y tecnológicos. Y contamos, además, con un estado provincial presente que trabaja junto al sector privado con un norte muy claro: la producción con valor agregado como fuente de empleo y desarrollo”, reseñó frente al atento auditorio, del que también formaba parte el gobernor Maximiliano Pullaro, que no quiso perderse la participación en el encuentro industrial y luego del encuentro en Río Cuarto con los mandatarios que conforman Provincias Unidas, partió rápidamente a Las Parejas.

fisfe1

Los temas clave del sector

Martín aprovechó su discurso para mirar más allá de la coyuntura y plantear temas trascendentales para el sector. Instó a los industriales a continuar con la transformación digital para aumentar la eficiencia global del sistema productivo y también instó al gobierno provincial a seguir por este sendero: “El programa Ruta X de UIA va en ese sentido, al igual que la digitalización de la licencia ambiental, la ventanilla única de inversiones, la capacitación de articuladores digitales y el programa Tecnoindustria”.

También planteó la necesidad de aumentar las exportaciones y el valor agregado de la producción. “Debemos trabajar juntos, sector privado y público, para promover la industrialización de nuestras materias primas. Ello agrega valor y genera arraigo territorial para nuestros jóvenes. En igual sentido, el Santa Fe Business Forum se ha transformado en una poderosa herramienta para promover nuestras empresas y productos al exterior”, señaló.

>> Leer más: Durante la gestión Milei cerraron casi 1.800 empresas en Santa Fe

En cuanto a infraestructura, resaltó que la industria necesita obras que disminuyan costos de logística, promuevan la conectividad física y digital en toda la provincia y mejoren la provisión de energía eléctrica y gas. “Reconocemos los avances en el plan de gasoductos provinciales, pero necesitamos que la Nación complete los trabajos del reversal norte. Dichas obras transformarán la matriz energética y mejorarán la competitividad industrial. Con respecto a energía eléctrica, es positivo el relanzamiento del programa Prosumidores, aunque con eso no alcanza. Necesitamos extender la infraestructura eléctrica que demanda la industria y, además, que la EPE asuma un rol estratégico a partir de los cambios en el mercado eléctrico mayorista”, puntualizó Martín.

fisfe3

Rutas, tasas y desfinanciamiento

El presidente de Fisfe también habló de que “es imperativo que el gobierno nacional retome el mantenimiento de las rutas nacionales” y llamó a Santa Fe a “asumir un rol protagónico en el desarrollo de la hidrovía y de los puertos públicos provinciales”, para reducir costos logística.

En el tema tributario, desde Fisfe consideran que “el impuesto a los ingresos brutos resulta distorsivo y perjudicial para las cadenas productivas”, en especial los saldos acumulados en extraña jurisdicción: “Valoramos las prórrogas por decreto de la estabilidad fiscal, pero necesitamos una ley que fije claramente el criterio de exención de ingresos brutos para la industria santafesina".

También dejó en claro su preocupación por el desfinanciamiento del sistema educativo universitario. “La educación pública ha posibilitado históricamente la inclusión y el ascenso social de los argentinos”, dijo Martín, quien también se refirió a que “todos los países industrializados invierten en innovación científico-tecnológica” y se lamentó por los recortes presupuestarios al sistema científico-tecnológico nacional y el cierre de las oficinas del Inti Reconquista y Santa Fe.

Otro de los temas de actualidad que abordó Martín fue el financiamiento. “El nivel de tasas actual es incompatible con cualquier emprendimiento productivo. Hoy en Argentina resulta mucho más rentable la timba financiera que abrir una fábrica y dar empleo. En esa situación tan adversa, valoramos las líneas con subsidio de tasa del gobierno provincial, complementadas con el fondo de garantía provincial”, subrayó, al tiempo que resaltó: “Un problema grave para la industria hoy es la falta de una política industrial a nivel nacional y la pérdida de muchos de los canales de diálogo que teníamos, en especial a partir del cierre de la Secretaría de Industria y de la Subsecretaría Pyme, esperamos que la reciente designación de un nuevo secretario corrija esta situación. Por ello, necesitamos que el señor gobernador y todo su Gabinete se transformen en nuestros interlocutores a nivel nacional para defender la industria santafesina frente a un escenario que hoy se presenta muy difícil”.

Fisfe hoy representa más de seis mil industrias, 140.000 empleos directos y 350.000 indirectos. Se trata de un sector que produce acero, biodiesel, maquinaria agrícola, indumentaria, calzado, alimentos, muebles, automotores, carrocerías, plástico, papel, electrónica y software, entre otros.

Noticias relacionadas
Industria en rojo. La fabricación de vehículos automotores bajó 13,3%

La industria nacional volvió a caer: cerró julio con una baja del 2,3%

Más allá de un leve rebote estadístico en junio, la industria metalúrgica atraviesa momentos de mucha complejidad.

El costo financiero le suma peso a la mochila de la industria metalúrgica

Fabricando Futuro: una movida de jóvenes empresarios que busca poner eje en la industria

Fabricando Futuro: una movida de jóvenes empresarios que busca poner eje en la industria

Industria en rojo. La fabricación de vehículos automotores bajó 13,3%

Día de la Industria: la UIA llamó a firmar un nuevo contrato productivo

Ver comentarios

Las más leídas

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Lo último

En vivo: Newells va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso

En vivo: Newell's va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

El fin de la reforma constitucional: lo que cierra, lo que abre y lo que eclipsa

El fin de la reforma constitucional: lo que cierra, lo que abre y lo que eclipsa

Zona oeste: a seis días de mudarse, quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Había llegado a su nuevo hogar y en menos de una semana sufrió un golpe que no olvidará. Le robaron hasta el calefón y la bacha de la cocina

Zona oeste: a seis días de mudarse, quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
En vivo: Newells va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso
Ovación

En vivo: Newell's va en busca de la recuperación ante Atlético Tucumán en el Coloso

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Ovación
El inesperado nueve que tendrá Newells para jugar contra Atlético Tucumán

Por Rodolfo Parody
Ovación

El inesperado nueve que tendrá Newell's para jugar contra Atlético Tucumán

El inesperado nueve que tendrá Newells para jugar contra Atlético Tucumán

El inesperado nueve que tendrá Newell's para jugar contra Atlético Tucumán

Ariel Holan sacó a un titular  y no incluyó a otro jugador que era número puesto

Ariel Holan sacó a un titular  y no incluyó a otro jugador que era número puesto

Franco Colapinto está cada vez más afianzado en el Alpine del futuro: se viene un anuncio

Franco Colapinto está cada vez más afianzado en el Alpine del futuro: se viene un anuncio

Policiales
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
POLICIALES

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

La Ciudad
Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Zona oeste: a seis días de mudarse, quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Zona oeste: a seis días de mudarse, quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Por Pablo Mihal
Ovación

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Ovación

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca