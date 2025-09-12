La industria santafesina reclamó un modelo productivo y federal

Los industriales santafesinos se plantaron contra el gobierno nacional y advirtieron: “En el Congreso Nacional no necesitamos más vetos, necesitamos más votos para avanzar hacia un modelo de país productivo y federal, donde se promueva la generación trabajo y las exportaciones con valor agregado , de tal manera de ofrecerles un futuro con desarrollo e inclusión a los 48 millones de argentinos”. Así se manifestó Javier Martín, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), durante su discurso en el almuerzo aniversario por los 25 años de la entidad, frente a casi mil empresarios del sector fabril de la provincia.

"La industria atraviesa una situación muy compleja . Este año crecimos un 5% con relación a un 2024 muy complicado, pero todavía estamos un 10% por debajo de los años previos. A ello se le suma el incremento sin criterio estratégico de importaciones que sustituyen la producción nacional. En ese escenario, es un gran reto mantener los puestos de trabajo . A pesar de la enorme responsabilidad social mostrada hasta el momento, ya se observan reducciones en varios sectores", resaltó Martín en el impactante palco que se montó en el estadio del Sportivo Atlético Club de Las Parejas.

Si bien desde la entidad reconocieron los esfuerzos del gobierno nacional por alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la inflación, y promover la estabilidad macroeconómica, resaltaron que aunque “es importante, no es suficiente”.

“Necesitamos consensuar un modelo de país que promueva más desarrollo con inclusión. Seamos claros: la única solución de fondo para la pobreza estructural en nuestro país es producir más y generar más empleos privados . Desde Santa Fe podemos hacer mucho en ese sentido porque tenemos ADN productivo, campo, industria, universidades, ciencia y tecnología, parques industriales y tecnológicos. Y contamos, además, con un estado provincial presente que trabaja junto al sector privado con un norte muy claro: la producción con valor agregado como fuente de empleo y desarrollo”, reseñó frente al atento auditorio, del que también formaba parte el gobernor Maximiliano Pullaro, que no quiso perderse la participación en el encuentro industrial y luego del encuentro en Río Cuarto con los mandatarios que conforman Provincias Unidas, partió rápidamente a Las Parejas.

Los temas clave del sector

Martín aprovechó su discurso para mirar más allá de la coyuntura y plantear temas trascendentales para el sector. Instó a los industriales a continuar con la transformación digital para aumentar la eficiencia global del sistema productivo y también instó al gobierno provincial a seguir por este sendero: “El programa Ruta X de UIA va en ese sentido, al igual que la digitalización de la licencia ambiental, la ventanilla única de inversiones, la capacitación de articuladores digitales y el programa Tecnoindustria”.

También planteó la necesidad de aumentar las exportaciones y el valor agregado de la producción. “Debemos trabajar juntos, sector privado y público, para promover la industrialización de nuestras materias primas. Ello agrega valor y genera arraigo territorial para nuestros jóvenes. En igual sentido, el Santa Fe Business Forum se ha transformado en una poderosa herramienta para promover nuestras empresas y productos al exterior”, señaló.

En cuanto a infraestructura, resaltó que la industria necesita obras que disminuyan costos de logística, promuevan la conectividad física y digital en toda la provincia y mejoren la provisión de energía eléctrica y gas. “Reconocemos los avances en el plan de gasoductos provinciales, pero necesitamos que la Nación complete los trabajos del reversal norte. Dichas obras transformarán la matriz energética y mejorarán la competitividad industrial. Con respecto a energía eléctrica, es positivo el relanzamiento del programa Prosumidores, aunque con eso no alcanza. Necesitamos extender la infraestructura eléctrica que demanda la industria y, además, que la EPE asuma un rol estratégico a partir de los cambios en el mercado eléctrico mayorista”, puntualizó Martín.

Rutas, tasas y desfinanciamiento

El presidente de Fisfe también habló de que “es imperativo que el gobierno nacional retome el mantenimiento de las rutas nacionales” y llamó a Santa Fe a “asumir un rol protagónico en el desarrollo de la hidrovía y de los puertos públicos provinciales”, para reducir costos logística.

En el tema tributario, desde Fisfe consideran que “el impuesto a los ingresos brutos resulta distorsivo y perjudicial para las cadenas productivas”, en especial los saldos acumulados en extraña jurisdicción: “Valoramos las prórrogas por decreto de la estabilidad fiscal, pero necesitamos una ley que fije claramente el criterio de exención de ingresos brutos para la industria santafesina".

También dejó en claro su preocupación por el desfinanciamiento del sistema educativo universitario. “La educación pública ha posibilitado históricamente la inclusión y el ascenso social de los argentinos”, dijo Martín, quien también se refirió a que “todos los países industrializados invierten en innovación científico-tecnológica” y se lamentó por los recortes presupuestarios al sistema científico-tecnológico nacional y el cierre de las oficinas del Inti Reconquista y Santa Fe.

Otro de los temas de actualidad que abordó Martín fue el financiamiento. “El nivel de tasas actual es incompatible con cualquier emprendimiento productivo. Hoy en Argentina resulta mucho más rentable la timba financiera que abrir una fábrica y dar empleo. En esa situación tan adversa, valoramos las líneas con subsidio de tasa del gobierno provincial, complementadas con el fondo de garantía provincial”, subrayó, al tiempo que resaltó: “Un problema grave para la industria hoy es la falta de una política industrial a nivel nacional y la pérdida de muchos de los canales de diálogo que teníamos, en especial a partir del cierre de la Secretaría de Industria y de la Subsecretaría Pyme, esperamos que la reciente designación de un nuevo secretario corrija esta situación. Por ello, necesitamos que el señor gobernador y todo su Gabinete se transformen en nuestros interlocutores a nivel nacional para defender la industria santafesina frente a un escenario que hoy se presenta muy difícil”.

Fisfe hoy representa más de seis mil industrias, 140.000 empleos directos y 350.000 indirectos. Se trata de un sector que produce acero, biodiesel, maquinaria agrícola, indumentaria, calzado, alimentos, muebles, automotores, carrocerías, plástico, papel, electrónica y software, entre otros.