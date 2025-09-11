Copa Davis: Argentina visita a Países Bajos con el objetivo de llegar a la definición en Bolonia

La Copa Davis vuelve a escena con un gran enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos. Juegan Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo.

Todo listo para el regreso de la Copa Davis, donde Argentina visitará a Países Bajos . El capitán Javier Frana eligió a Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como singlistas, mientras que el dobles quedará en manos de la experimentada dupla Horacio Zeballos (reciente ganador del US Open) y Andrés Molteni.

“Fue una decisión muy cerradita (designar a Etcheverry por sobre Comesaña) porque están muy parejos. Fran viene jugando muy bien también. Y terminás inclinándote por algunos detalles, por lo que creés que puede ser una situación o que puede incomodar un poco más al adversario en algunas cosas, o que tal vez hay algunas herramientas que en un partido como este puede ser muy valiosa ", dijo Frana.

"No fue una decisión fácil. En cuanto a jugar con estadio lleno, la verdad es que no hay forma ni de entrenarlo ni de prepararlo ; es simplemente estar lo más enfocado y concentrado posible. Nuestros jugadores están acostumbrados a vivir climas ruidosos”, destacó el rafaelino Javier Frana, capitán del equipo nacional.

El conjunto nacional jugará este viernes y sábado ante Países Bajos, en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis, una serie que se jugará en Groningen y podrá seguirse a través de TyC Sports a partir de las 9 de la mañana, hora de Argentina.

El sorteo realizado en la cancha principal bajo techo del estadio que albergará la serie, Martiniplaza, con capacidad para 4 mil espectadores, determinó que Tomás Etcheverry (64º) será el primero en salir a escena.

>>Leer más: El triunfo de Argentina ante Noruega

El platense abrirá la serie ante Jesper de Jong (79º), quien hará su debut en este tipo de competencias y, en esta temporada, fue finalista del ATP 250 de Bastad.

El historial entre ambos jugadores está igualado con un triunfo por lado. Ambos partidos se disputaron en el circuito ATP Challenger. Etcheverry se impuso en Lima en 2021, mientras que De Jong lo hizo en Guayaquil, la misma temporada.

La hora de Francisco Cerúndolo

Luego se presentará Francisco Cerúndolo, la primera raqueta del conjunto albiceleste. Fran ocupa el puesto 21º y regresa al equipo tras perderse la primera ronda de los Qualifiers 2025 ante Noruega por una lesión muscular.

El argentino tendrá un difícil compromiso ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (82º), un jugador que cuenta con triunfos resonantes en su carrera, incluyendo victorias frente a figuras como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal.

El único antecedente entre ambos fue en la ronda de 32 del Masters 1000 de Indian Wells 2025 y el triunfo quedó en manos del argentino en sets corridos.

La jornada del sábado, en tanto, comenzará a las 9 de la mañana con el partido de dobles entre Zeballos (5º ranking dobles) y Molteni (19º) ante la dupla Sander Arends (23º) y Sem Verbeek (48º). De ser necesario, luego se disputaría el single entre Cerúndolo y De Jong, y de llegar igualados se deberá definir en el quinto punto con el encuentro entre Etcheverry y Van de Zandschulp.

Tras el sorteo, Francisco Cerúndolo destacó: “Estoy listo para jugar, es a lo que vinimos. Nuestro objetivo acá es ganar nuestra serie y clasificar a las finales de noviembre, para darnos una nueva oportunidad de lo que fue el año pasado contra Italia”.