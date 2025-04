Copa Argentina: tras la obtención del título en 2018, a Central le costó ser protagonista

Desde que se coronó campeón de la Copa Argentina , en la edición disputada en 2018, a Rosario Central siempre le costó avanzar de ronda. Tanto es así que se despidió en el debut, en el primer partido, de las ediciones 2019 (por penales ante Sol de Mayo) y en la 2021 (tras derrota 3-0 a manos de Boca Unidos). Luego, lo eliminaron en segunda ronda de las últimas tres ediciones. En la 2022, afuera en el desempate por penales frente a Quilmes tras igualar 1 a 1 en los 90; en la 2023 derrota ante Chaco For Ever 1 a 0, y en la 2024, traspié ante Barracas Central, también 1 a 0.

Pero los buenos números de Central en esta competencia se contraponen a lo sucedido en estas últimas ediciones de la Copa. De los últimos 10 partidos que disputó por Copa Argentina, en los que solo se cruzó con tres equipos de primera división, los de Arroyito ganaron apenas uno en los 90 minutos: a Central Norte Salta, 4 a 1 en la edición 2023. De los 9 juegos restantes, en los 90 minutos, empató 6 (Temperley, Gimnasia, Quilmes, Douglas Haig, y Sol de Mayo en dos ocasiones), y perdió 3 (Boca Unidos, Chaco For Ever, Barracas Central). Y de los 6 empates, logró 4 triunfos en el desempate con remates de punto penal.

En las últimas dos ediciones de la Copa Argentina, Central quedó out sin pena ni gloria. En la 2023 arrancó con el pie derecho ante Central Norte de Salta, con un contundente triunfo por 4 a 1. Pero se despidió en el juego siguiente, en 16avos de final, al caer ante Chaco For Ever 1 a 0 en el Mario Kempes de Córdoba. En 2024, la temporada pasada, Central eliminó en el debut a Douglas Haig en desempate con remates desde el punto penal tras igualar 1 a 1 en los 90. Y quedó en el camino en segunda ronda, tras caer ante Barracas Central 1 a 0 en cancha de Platense.

Próxima cita de Rosario Central por Copa Argentina

Rosario Central ya jugó dos partidos de Copa Argentina en el estadio Único de San Nicolás, donde debutará en este 2025 el próximo miércoles ante Los Andes, que milita en la Primera Nacional. El primero de esos encuentros fue el 20 de enero de 2021, con Kily González como entrenador, y terminó en derrota ante Boca Unidos de Corrientes. El segundo fue el 29 de marzo de 2023, con Miguel Ángel Russo como DT, y fue triunfo para el canalla, que goleó 4 a 1 a Central Norte de Salta.

Este miércoles en San Nicolás, el Central de Ariel Holan buscará trasladar todo lo bueno qiue viene haciendo en el torneo Apertura de primera división, donde fue el primer equipo en clasificar a los octavos de final, a la presente edición de la Copa Argentina. Y lo hará tratando de dejar en el camino a Los Andes, que viene de empatar sin goles como local ante Gimnasia y Tiro de Salta, por la novena fecha del torneo de la Primera Nacional. El Milrayitas marcha cuarto en la tabla del grupo A con 13 puntos, producto de 3 victorias, 4 empates y 2 derrotas en esa competencia.