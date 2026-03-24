Pullaro, a 50 años del golpe: "En Santa Fe, la memoria es una política de Estado"

El gobernador resaltó que "memoria, verdad y justicia no son consignas, son el piso ético para construir presente y futuro"

"La memoria es una política de Estado" . El gobernador Maximiliano Pullaro publicó este martes 24 de marzo un mensaje en alusión al aniversario número 50 del inicio de la última dictadura militar en la Argentina.

En su cuenta en X, el mandatario afirmó: "La democracia argentina tuvo el coraje de juzgar los crímenes del Terrorismo de Estado cuando todavía era frágil. Bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín, eligió decir la verdad y hacer justicia, en lugar de mirar para otro lado".

"Esa decisión valiente marcó un camino que no admite retrocesos. Memoria, verdad y justicia no son consignas: son el piso ético sobre el que construimos nuestro presente y nuestro futuro", continuó.

Luego, sostuvo: "En la provincia de Santa Fe no hacemos más que reafirmar lo que venimos sosteniendo durante todo el año: la memoria es una política de Estado. La defendemos con hechos, con compromiso y con una convicción profunda de que sin memoria no hay democracia posible".

El mensaje finanlizó con la frase "a 50 años del Golpe, renovamos ese compromiso: Dictadura Nunca Más".