Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

LA REGION
Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo
El Mundo
Un avión militar de Colombia se estrelló con 121 pasajeros: hay al menos 77 sobrevivientes y un muerto
La Ciudad
En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual
LA CIUDAD
Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES
Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario
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Accidente aéreo fatal en Nueva York: el audio de la torre de control revela detalles
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Salud
Una inédita "peluquería anti piojos" abrió en pleno centro de Rosario
La Ciudad
La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite
LA CIUDAD
Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios
Ovación
Scaloni pone en marcha la preparación de Argentina para los amistosos ante africanos
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Un avión chocó contra un camión cuando aterrizaba en Nueva York
Economía
Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores
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