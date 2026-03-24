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Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

El accidente se produjo el lunes a la tarde en una vivienda de la zona sur de Rosario. Cómo fue el operativo

24 de marzo 2026 · 08:38hs
La víctima dentro del pozo. Los bomberos tuvieron que izarlo por medio de poleas

Foto: captura de video

La víctima dentro del pozo. Los bomberos tuvieron que "izarlo" por medio de poleas

Un hombre de 47 años fue rescatado por los bomberos de un pozo al que cayó al desmoronarse una porción del terreno del patio de su casa en la zona sur de Rosario. El accidente sucedió el lunes a la tarde en la parte trasera de una vivienda ubicada en Ayacucho al 2900.

Al lugar acudieron los Bomberos Zapadores que debieron realizar una compleja maniobra para poder “izar” a la víctima desde el fondo del pozo que tenía más de tres metros de profundidad.

Según indicaron las fuentes, el hombre manifestaba sentir dolor en los hombros por lo que era imposible que pudiera salir por sus propios ni tampoco se lo podía levantar desde los brazos.

Cómo sacaron al hombre de adentro del pozo

Los voceros indicaron que los rescatistas procedieron a estabilizar la superficie de boca de pozo, ya que el mismo corría riesgo de derrumbe y posteriormente se implementó un sistema de reducción de fuerza por medio de poleas, montado sobre un trípode, para así poder extraer a la víctima.

rescate pozo

El hombre herido, identificado como Juan G., finalmente fue atendido en el lugar por personal médico y posteriormente fue traslado a un nosocomio para una mejor evaluación y diagnóstico.

>> Leer más: Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio del centro

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