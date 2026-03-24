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Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Desde enero practicaba en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. Ahora será protagonista de la pelea por la permanencia.

24 de marzo 2026 · 15:48hs
Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Un futbolista de Central que fue campeón en 2023 y llevaba varios meses entrenando en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria finalmente consiguió club: el jugador rescindió su contrato con el Canalla y tiene nuevo equipo, Estudiantes de Río Cuarto.

Se trata de Francesco Lo Celso, de 26 años, quien en 2024 estuvo media temporada a préstamo en Instituto de Córdoba. En 2025 volvió a Central, aunque no jugó, y a fin de año recibió la comunicación de que no sería tenido en cuenta para la actual temporada.

En 2023 fue parte del plantel que conquistó la Copa de la Liga Profesional e incluso estuvo entre los suplentes en la final ante Platense.

Lo Celso empezó el año entrenando en Granadero Baigorria junto a otros futbolistas que estaban en la misma situación, entre ellos Alex Werner y Mauricio Martínez. Sin embargo, era prácticamente uno de los últimos que permanecía en esa situación y ahora finalmente pudo conseguir equipo.

Se va a Estudiantes de Río Cuarto

El volante central, sin cabida en un equipo donde están Franco Ibarro y Federico Navarro, seguirá su carrera en Estudiantes de Río Cuarto, un equipo que acaba de ascender a la Liga Profesional y que es uno de los más serios candidatos a regresar a la Primera Nacional.

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Lo Celso debutó en la primera de Central en 2019 y jugó en Arroyito hasta la primera mitad de 2024, cuando se fue a Instituto. En ese lapso participó en 62 partidos, en los que marcó dos goles y dio tres asistencias.

Su nuevo equipo viene de perder por 2 a 0 ante River en Río Cuarto. Fue su cuarta derrota consecutiva en una campaña muy pobre: jugó 11 partidos, ganó uno solo, empató otro y perdió nueve. Está último en la tabla anual y también en la tabla de los promedios.

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