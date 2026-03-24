Preventiva para un ladrón que en un robo en Fisherton le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

Ante la situación, la familia le entregó los objetos de valor que tenían a mano. Una vecina llamó al 911 y la policía lo detuvo

En una audiencia imputativa, llevada a cabo este martes por la mañana, el juez Rafael Coria determinó la prisión por plazo de ley para Luis Emanuel Oliva, hombre de 40 años que el sábado pasado ingresó a una casa en Fisherton y, luego de amenazar a un niño de 11 años con un cuchillo, robó pertenencias a su familia.

El fiscal Carlos Covani argumentó durante la audiencia que Oliva ingresó a la vivienda por el patio trasero y se dirigió al comedor. Allí se topó con el niño, a quien le apoyó un cuchillo en el cuello mientras la familia observaba la escena, al mismo tiempo amenazó y pidió los objetos de valor que hubiera en la casa a la madre del niño, a su hermana de 21 años y a su hermano de 10, que estaban en el living contiguo.

Entonces, la madre entregó una suma cercana a los 200 mil pesos, anillos, aritos y celulares. Para cubrir su fuga, el ladrón intentó maniatar a las víctimas, a quienes hizo arrojar al piso. Después, huyó a pie y amenazó con matar a todos los presentes en caso de salir de la vivienda.

Una vecina avisó

En tanto, y mientras el ladrón no lo notaba, una vecina de las víctimas que observó extraños movimientos en la vivienda y tras ver salir a Oliva llamó al sistema 911 y denuncio la situación. Unos minutos después llegó al lugar un móvil del Comando Radioeléctrico y luego de entrevistar a las víctimas determinó las carácteristicas físicas y la vestimenta de Oliva.

Con los datos en mano, distintos móviles iniciaron un patrullaje por las inmediaciones y detuvieron al ladrón en Amambay al 600, donde se recuperaron los elementos sustraídos. El delincuente, una vez aprehendido, tuvo que ser trasladado a un centro de salud porque tenía una herida en la rodilla producto de una mordedura de perro que tenía por lo menos tres días de antigüedad.