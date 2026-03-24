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Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez

Un grupo ingresó a la fábrica el fin de semana. La energía estaba cortada y las cámaras de vigilancia también. El botín fue de 30 millones de pesos.

24 de marzo 2026 · 13:53hs
La empresa tiene otras plantas en el cordón industrial.

La empresa tiene otras plantas en el cordón industrial.

Un robo del tipo comando fue perpetrado durante el domingo pasado, y lo realizaron por la modalidad conocida como escruche, contra la empresa de montaje industrial "Rafa S. A." de Capitán Bermúdez. Según las primeras pericias el botín sería de alrededor de 30 millones de pesos en efectivo, además de cheques en blanco y documentación interna. Como característica, se destacó que los ladrones habrían interumpido la energía durante todo el el fin de semana, por lo que las cámaras de seguridad y la alarma no funcionaron.

La empresa se encuentra en Pomilio al 103, a una cuadras de la ruta 11. Los responsables de la firma dedicada a proyectos, fabricación y montaje de plantas industriales no hicieron declaraciones a la prensa. La firma, una pyme familiar, se ocupa de la fabricación y montajes industriales especializándose en energía, petróleo y gas.

Leer más: Tres detenidos por robos en el Cordón Industrial

El robo se conoció este lunes y es jurisdicción de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo. Los ingresoso habían sido forzados.

Hipótesis y un entregador

Según fuentes policiales y tomando en cuenta las características, los investigadores no descartaban que los ladrones contaran con la asistencia de alguna persona que conociera el manejo de la empresa, lo que llaman un "entregador", debido a que llamó la atención de cómo los ladrones tenían datos puntuales en cuanto adonde estaba el dinero y del funcionamiento del sistema de cámaras de vigilancia. Una vez en el interior de las instalaciones, los ladrones se dirigieron a a la administración para romper la caja fuerte.

La Fiscalía de San Lorenzo y el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan sobre una línea principal que indica un conocimiento preciso de las instalaciones. Durante las primeras pericias no oficiales, los pesquisas y empleados detectaron una falla en el sistema de alarmas, lo que permitió que los autores actuaran con tiempo.

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