La Capital | Ovación | Newell's

Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newell's y Lanús

El gobierno de Santa Fe anunció detalles del plan de control en medio del conflicto con directivos de la Lepra por agresiones de la fuerza provincial a socios

2 de octubre 2026 · 11:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
En la zona de la cancha de Newells quedaron tirados cartuchos de balas de goma.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

En la zona de la cancha de Newell's quedaron tirados cartuchos de balas de goma.

El próximo partido de Newell's en el Torneo Clausura 2026 promete un escenario tenso, ya que hace unos pocos días se desarrolló un violento operativo policial adentro del club. En ese contexto, este viernes se confirmaron detalles de un importante operativo policial para el encuentro con Lanús en el estadio Marcelo Bielsa.

La vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, anunció este viernes que habrá casi 500 efectivos en el Coloso. El procedimiento se pondrá en marcha luego del conflicto con la comisión directiva rojinegra por la irrupción de los agentes que el último martes persiguieron en el mismo lugar a personas que habían agredido a hinchas de Central cerca del parque de la Independencia.

La funcionaria ratificó las declaraciones previas del ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, en respuesta a las críticas del presidente de la Lepra, Ignacio Boero. "Arrojar piedras no está permitido, es un delito. Mientras se está cometiendo el delito, la policía tiene las facultades para ingresar a distintos espacios", manifestó en una rueda de prensa.

¿Cómo será el operativo policial del partido de Newell's y Lanús?

La representante de la Casa Gris detalló que 492 policías fueron convocados para vigilar la cancha y los alrededores. En cuanto a los preparativos, acotó: "Está todo coordinado hace varios días con el club y la comisiónd directiva. El vicepresidente estuvo presente".

Según fuentes oficiales, los cortes de tránsito cerca del estadio de Newell's se programaron desde las 12 del mediodía. A las 15 se abrirán las puertas del estadio, dos horas antes del pitazo inicial a cargo del árbitro Darío Herrera.

>> Leer más: Maxi Rodríguez pidió "sentido común y respeto" tras los disturbios en Newell's

El cotejo no sólo plantea un desafío futbolístico en la pelea por la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Los directivos rojinegros temen que la acción policial del último martes haya sembrado la semilla de nuevos disturbios durante el encuentro con el Granate. Boero se refirió a la cuestión al día siguiente y envió un mensaje pacificador: "La gente tiene que apoyar al equipo, tiene que venir a alentar".

Mientras tanto, el club decidió abrir un registro de testimonios sobre los incidentes adentro del club para colaborar con la investigación penal. Por el lado del gobierno provincial ratificaron que están dispuestos a seguir discutiendo si hubo excesos o errores en la labor de las fuerzas de seguridad. En este sentido, Coudannes reiteró que la Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad abordó el tema para esclarecer lo sucedido.

Disputa tras el festejo de Central y los disturbios en Newell's

A la hora de repasar cómo fue el despliegue policial en el parque de la Independencia, Cococcioni prefirió enfocarse en la conducta de quienes estaban en calle. "Lo mejor es que la gente no tire piedras", aseveró.

El ministro deslizó que el presidente de Newell's hizo "declaraciones poco ilustradas" sobre los límites del accionar de las fuerzas de seguridad. Al respecto, apuntó que el procedimiento en las dependencias de la institución no se puede comparar con un allanamiento, ya que el club "no goza de la misma protección de una vivienda".

"La policía tiene la facultad y el deber de emprender la persecución e incluso de allanar una propiedad privada persiguiendo al sospechoso", manifestó el titular de la cartera de Justicia y Seguridad de Santa Fe. En cuanto a las denuncias de agresiones de agentes a socios de la Lepra, enfatizó: "Estamos realizando un profundo análisis y monitoreo de la actividad desde el punto de vista de las eventuales responsabilidades que pudiera haber".

Al margen de esta labor, la investigación penal se abrió a través de dos unidades judiciales distintas que actúan en forma coordinada dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La fiscal Marina Bertolotti trabaja sobre las denuncias de resistencia a la autoridad y daños, mientras que Karina Bartocci está a cargo de analizar qué delitos cometieron los agentes que intervinieron en el operativo.

Noticias relacionadas
El presidente de Newells ofreció una rueda de prensa tras la violenta irrupción policial en la sede del club de este martes por la noche.

Boero: "Los dirigentes no podemos acoplarnos a esta escalada de violencia"

Hice dinero, no me quejo, pero me han engañado. Uno confía en personas que tienen otras intenciones, sostuvo Condorito Ramos.

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Condorito Ramos en la puerta del club, lugar donde gritó muchos goles con la camiseta de Newells. El sueño pendiente: un Mundial.

Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

La dirigencia de Newells anunció la apertura de un registro de testimonios y denuncias.

Newell's abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía

Ver comentarios

Las más leídas

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Lo último

Mirtha Legrand continúa su recuperación: qué dice el nuevo parte médico

Mirtha Legrand continúa su recuperación: qué dice el nuevo parte médico

Newells vs. Lanús por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Lanús por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Romina Diez celebró los números del gobierno de Javier Milei

Romina Diez celebró los números del gobierno de Javier Milei

Feria del Libro Rosario 2026: Marcela Ternavasio se hará cargo del discurso de apertura

La historiadora y docente universitaria es una de las principales invitadas al evento programado desde el 8 de octubre en el Centro Cultural Fontanarrosa

Feria del Libro Rosario 2026: Marcela Ternavasio se hará cargo del discurso de apertura
Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba
Policiales

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newells y Lanús
Ovación

Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newell's y Lanús

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012
La Región

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación
La ciudad

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

El piloto de FlyDubai contó cómo fue el ataque de su copiloto en la cabina del avión
El Mundo

El piloto de FlyDubai contó cómo fue el ataque de su copiloto en la cabina del avión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Ovación
Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newells y Lanús
Ovación

Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newell's y Lanús

Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newells y Lanús

Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newell's y Lanús

¿Por qué sancionaron a Colapinto con 15 puestos en Malasia?

¿Por qué sancionaron a Colapinto con 15 puestos en Malasia?

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la final

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la final

Policiales
Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba
Policiales

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

Preventiva para dos acusados de matar a una vecina de Nuevo Alberdi para usurpar su casa

Preventiva para dos acusados de matar a una vecina de Nuevo Alberdi para usurpar su casa

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio

La Ciudad
Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día

Feria del Libro Rosario 2026: Marcela Ternavasio se hará cargo del discurso de apertura

Feria del Libro Rosario 2026: Marcela Ternavasio se hará cargo del discurso de apertura

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

Santa Fe reclamó una nueva ley de biocombustibles para impulsar inversiones y agregar valor
Agro

Santa Fe reclamó una nueva ley de biocombustibles para impulsar inversiones y agregar valor

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro
La Ciudad

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas por contaminar el río Paraná
La Ciudad

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas por contaminar el río Paraná

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres
Ovación

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres

El tiempo en Rosario: viernes con 21° y fuertes ráfagas para cerrar con chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con 21° y fuertes ráfagas para cerrar con chaparrones

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná
La Ciudad

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná

El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido
Ovación

El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido

Una persona asesinada declaró con un video de IA y la Justicia anuló la condena
Información General

Una persona asesinada "declaró" con un video de IA y la Justicia anuló la condena

Fallaron dos veces en la ejecución de una mujer en Tennessee: quedó internada
Información General

Fallaron dos veces en la ejecución de una mujer en Tennessee: quedó internada

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina
La Ciudad

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Ordenan indagar a la partera Dolly por otra presunta sustracción de identidad
La Ciudad

Ordenan indagar a la partera Dolly por otra presunta sustracción de identidad

Llega a Rosario Danzar por la paz, la gala solidaria a beneficio de Unicef
La Ciudad

Llega a Rosario "Danzar por la paz", la gala solidaria a beneficio de Unicef

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme
Policiales

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

El gas sube 1 % en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor
Economía

El gas sube 1 % en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Maxi Rodríguez pidió respeto tras los disturbios en Newells
Ovación

Maxi Rodríguez pidió "respeto" tras los disturbios en Newell's

Arca reglamentó el fondo para indemnizaciones: regirá desde noviembre
Economía

Arca reglamentó el fondo para indemnizaciones: regirá desde noviembre

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste
La Ciudad

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

Comienza a tomar forma el calendario electoral de Santa Fe para 2027
Política

Comienza a tomar forma el calendario electoral de Santa Fe para 2027

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio
Policiales

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio