Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newell's y Lanús

El gobierno de Santa Fe anunció detalles del plan de control en medio del conflicto con directivos de la Lepra por agresiones de la fuerza provincial a socios

El próximo partido de Newell's en el Torneo Clausura 2026 promete un escenario tenso, ya que hace unos pocos días se desarrolló un violento operativo policial adentro del club. En ese contexto, este viernes se confirmaron detalles de un importante operativo policial para el encuentro con Lanús en el estadio Marcelo Bielsa.

La vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes , anunció este viernes que habrá casi 500 efectivos en el Coloso . El procedimiento se pondrá en marcha luego del conflicto con la comisión directiva rojinegra por la irrupción de los agentes que el último martes persiguieron en el mismo lugar a personas que habían agredido a hinchas de Central cerca del parque de la Independencia.

La funcionaria ratificó las declaraciones previas del ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni , en respuesta a las críticas del presidente de la Lepra, Ignacio Boero . "Arrojar piedras no está permitido, es un delito. Mientras se está cometiendo el delito, la policía tiene las facultades para ingresar a distintos espacios ", manifestó en una rueda de prensa.

La representante de la Casa Gris detalló que 492 policías fueron convocados para vigilar la cancha y los alrededores . En cuanto a los preparativos, acotó: "Está todo coordinado hace varios días con el club y la comisiónd directiva. El vicepresidente estuvo presente".

Según fuentes oficiales, los cortes de tránsito cerca del estadio de Newell's se programaron desde las 12 del mediodía. A las 15 se abrirán las puertas del estadio, dos horas antes del pitazo inicial a cargo del árbitro Darío Herrera.

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El cotejo no sólo plantea un desafío futbolístico en la pelea por la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Los directivos rojinegros temen que la acción policial del último martes haya sembrado la semilla de nuevos disturbios durante el encuentro con el Granate. Boero se refirió a la cuestión al día siguiente y envió un mensaje pacificador: "La gente tiene que apoyar al equipo, tiene que venir a alentar".

Mientras tanto, el club decidió abrir un registro de testimonios sobre los incidentes adentro del club para colaborar con la investigación penal. Por el lado del gobierno provincial ratificaron que están dispuestos a seguir discutiendo si hubo excesos o errores en la labor de las fuerzas de seguridad. En este sentido, Coudannes reiteró que la Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad abordó el tema para esclarecer lo sucedido.

Disputa tras el festejo de Central y los disturbios en Newell's

A la hora de repasar cómo fue el despliegue policial en el parque de la Independencia, Cococcioni prefirió enfocarse en la conducta de quienes estaban en calle. "Lo mejor es que la gente no tire piedras", aseveró.

El ministro deslizó que el presidente de Newell's hizo "declaraciones poco ilustradas" sobre los límites del accionar de las fuerzas de seguridad. Al respecto, apuntó que el procedimiento en las dependencias de la institución no se puede comparar con un allanamiento, ya que el club "no goza de la misma protección de una vivienda".

"La policía tiene la facultad y el deber de emprender la persecución e incluso de allanar una propiedad privada persiguiendo al sospechoso", manifestó el titular de la cartera de Justicia y Seguridad de Santa Fe. En cuanto a las denuncias de agresiones de agentes a socios de la Lepra, enfatizó: "Estamos realizando un profundo análisis y monitoreo de la actividad desde el punto de vista de las eventuales responsabilidades que pudiera haber".

Al margen de esta labor, la investigación penal se abrió a través de dos unidades judiciales distintas que actúan en forma coordinada dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La fiscal Marina Bertolotti trabaja sobre las denuncias de resistencia a la autoridad y daños, mientras que Karina Bartocci está a cargo de analizar qué delitos cometieron los agentes que intervinieron en el operativo.